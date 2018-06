Almquist tilbage i Rødovre

Marcus Almquist er tilbage i Rødovre og klar til at kæmpe om DM-titler på U20 og 1. divisions niveau. Foto: Ian Nielsen / arkiv

ishockey Den 14-årige Marcus Almquist er hjemme i RSIK igen. ”Det passede ikke med min skole på Nyager at spille for Malmø,” siger Almquist, der kommer til at spille for RSIKs U20 og 1. divisions-mandskaber.

Af Peter Fugl Jensen

Det kan være hårdt med masser af transport, træning og kampe, når man samtidig skal passe sin skole hjemme i Rødovre.

Sådan har det i hvert fald været for den 14-årige Marcus Almquist, der sidste år blev kåret til Årets Unge Idrætsudøver i Rødovre og kort tid efter skiftede fra RSIK til Malmø Redhawks.

”Jeg kunne ikke få min skolegang til at passe med ishockey i Sverige, og jeg vil gerne gøre det færdigt på Nyager Skole,” siger Almquist, der har store ambitioner for den kommende sæson.

”Det har været rigtigt fedt at spille i Sverige og for Malmø. Jeg ser mig gerne tilbage i svensk ishockey igen, når det passer. Men nu ser jeg frem til at komme tilbage til Rødovre, for jeg har savnet vennerne, men samtidig tror jeg også, det er godt min udvikling, fordi jeg kommer til at spille seniorishockey.”

”Jeg skal spille og træne med hos 1. division. Desuden spille jeg spille kampe for U20. Mine forventninger er nok høj sat, men jeg satser på at blive topscorer i 1. division og få en træning hos eliten,” siger den 14-årige rødovreknægt, som fylder 15 år i september måned.