Vil udvide institution for seks millioner

Der er ingen hemmelighed, at der flytter mange børnefamilier til Rødovre og det presser den kommunale pasningsgaranti. Den 24. april skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til om Børneinstitutionen Slottet, billedet, skal udvides for seks millioner kroner. Foto: Arkiv

PLADS TIL FLERE BØRN Behovet for daginstitutionspladser er stadig stort i Rødovre Kommune. Nu pønser kommunen på at udvide Børneinstitutionen Slottet med en tilbygning på ca. 200 m2, der skal gøre plads til flere nye børn.

Af Christian Valsted

Rødovres voksende indbyggertal presser kommunen på pladsgarantien og derfor er der et aktuelt behov etablere nye institutionspladser.

Tilbage i januar måned lejede Rødovre Kommune et beboerhus på Valhøjs Allé af Rødovre Boligselskab og siden 1. marts har stedet været med tre nye vuggestuegrupper til i alt 30 børn.

Beboerhuset på Valhøjs Allé tager dog kun toppen af behovet og derfor skal Kommunalbestyrelsen senere på måneden tage stilling til et forslag om en udvidelse af Børneinstitutionen Slottet i Slotsherrens Have.

Kommunalbestyrelsen godkendte allerede sidste efterår, at der skulle arbejdes videre med planen om en udvidelse af Slottet og nu ligger der et forslag klar.

I forslaget foreslås det, at der opføres en tilbygning på ca. 200 m2 med to grupperum med tilhørende toiletter/puslerum samt garderobe og fællesareal i tilknytning til den eksisterende bygning.

Rødovre Kommune har købt et mindre areal af Boligselskabet Torbenhuse for at kunne opføre tilbygningen, men selv med 40 nye enheder, (vuggestuebørn tæller som 2 enheder) er der behov for yderligere pladser i nær fremtid.

”Vi har prognoser der viser, at vi kommer til at mangle yderligere pladser og derfor er kommunens tanke stadig at bygge en ny institution eller købe lokaler og ombygge dem i den nordlige del af kommunen,” siger formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S), der sammen med resten af udvalget har godkendt forslaget. Senere på måneden skal forslaget behandles i Kommunalbestyrelsen og hvis forslaget godkendes vil børnene kunne flytte ind i de nye lokaler til december. Tilbygningen får plads til 40 enheder og Rødovre Kommune anslår at udvidelsen vil koste 6,3 millioner kroner.