Vil slukke for brændeovn

arrangement på rødovregaard Selvom de er hyggelige, forurener brændeovne mere end de fleste andre ting. Nu indkalder Enhedslisten til debat om de knitrende varmespredere.

Af André Bentsen

Mandag den 16. april klokken 19.30 skruer Enhedslisten ned for varmen og op for debatten på Rødovregaard.

Her vil Kåre Press-Kristensen fra Det økologiske Råd, formand for Teknik- og miljøudvalget i Rødovre Kommune Jan Kongebro (A) og medlem af Social- og sundhedsudvalget Marianne Christensen (Ø) lægge op til debat.

“En aften med vindstille vejr blev der målt ca. 10 gange så høj forurening i HF Birkevang, som der blev målt ved Frederikssundsvej ud for Bellahøjbadet. Selv om partikler fra brændeovne muligvis er mindre skadelige end dieselpartikler, så er disse forureningsniveauer uacceptable i vores boligområder,” siger Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver for Det Økologiske Råd.

Jagter inspiration

Teknik- og miljøudvalget og Social- og sundhedsudvalget er den 17. april inviteret til Hvalsø for se på, hvordan problemet der behandles.

“Den hyggelige knitren udsender sundhedsskadelige partikler, der gør brænderøgen til et af de helbredsmæssigt alvorligste forureningsproblemer. Det vil Socialdemokraterne i Rødovre gerne gøre noget ved,” udtaler Jan Kongebro, mens Marianne Christensen (Ø) synes kommunen skal gøre lige så meget for at stoppe ovnene, som man gør for at stoppe rygerne.

“I Enhedslisten mener vi, at det er nødvendigt at gøre opmærksom på problemet og at foreslå nogle tiltag, der kan være med til at nedbringe forureningen,” siger Marianne Christensen (Ø).