Søndag blev Rødovre 180 kilo lettere

De mange poser med affald blev sorteret efter bedste evne i målområdet på Elstedvej efter løbet Foto: Red og Amanda le Fevre

garbage run Søndag fik 70 ’skraldere’ pulsen op samtidig med at de gjorde en forskel for et renere Rødovre.

Af Christian Valsted

Udstyret med plastikposer og masser af gåpåmod var 70 personer søndag formiddag med til at forskønne Rødovre i Danmarks første affaldsløb, ’Garbage Run’.

Garbage Run er et selvstændigt drevet initiativ under foreningen ‘Ren By Rødovre’, der kombinerer motion og den gode gerning ved at samle skrald op fra gader og stræder samtidig med at man enten løber, jogger eller går.

I alt blev der indsamlet i omegnen af 180 kilo affald og en af løbets initiativtagere, Lars Christoffersen, var efter søndagens løb tilfreds med fremmødet og resultatet.

”Vi havde håbet på 50 deltagere og succeskriteriet blev derfor opfyldt. Hele idéen med det første løb er i virkeligheden at få afprøvet konceptet og se om det virker lokalt. Det synes jeg bestemt det gjorde,” fortæller Lars, der i flere år selv har løbet og samlet skrald på et mere uorganiseret plan.

”Jeg har i mange år samlet skrald, når jeg var ude og løbe og smidt det i den nærmeste skraldespand, men da jeg mødte Bodil (Bodil Fosgaard, løbets anden initiativtager, red.) besluttede vi os for at forsøge at lave et mere organiseret koncept. Både svenskerne, Italienerne og amerikaneren har lignende løb og vi prøver at ride videre på den bølge,” fortalte Lars, da alle løberne var kommet i ‘mål’ på Elstedvej, hvor skraldet blev sorteret og deltagerne kunne puste ud over et stykke frugt efter dagens strabadser.

”vi er klar igen”

Pernille Høy og sønnen Nicolaj var blandt de mange, der valgte at bruge to timer af deres søndag på den grønne motionsbegivenhed.

”Nicolaj går på Tinderhøj Skole, som er en profilskole med fokus på miljøet, og derfor synes jeg det var et godt signal at sende og samtidig var det en god måde at være sammen på,” siger Pernille, der var overrasket over, hvor meget affald der lå og flød i gadebilledet.

”Vi gik kun en lille rute og kom alligevel hjem med to fyldte poser. Man kunne ikke engang gå to skridt før man fandt et nyt stykke skrald og det synes Nicolaj var meget vildt,” siger Pernille, der derfor er glad for at lokale kræfter har taget initiativ til at organisere en motionsevent, der gør Rødovre til et renere by at bo i.

”Det er et fantastisk koncept, der skal bredes endnu mere ud og næste gang der er ’Garbage Run’ er vi klar igen,” siger Pernille Høy.