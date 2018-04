SF vil betale din tandlægeregning

Fakta

Det kan være svært at finde penge til det næste tandlægebesøg. For nogle nærmest umuligt. Derfor kan et forslag fra SF i fremtiden betyde, at brugerbetaling ved tandlægebesøg vil blive fjernet for borgere med en årlig indkomst under 200.000 kr. Der er omkring 800 borgere i Rødovre, som ikke har råd til at besøge tandlægen, eller som vælger at underprioritere det fremfor noget andet.

’’Der er forholdsvis flere med lavere indtægter end højere indtægter, som bliver ramt af sygdomme, og det betyder at dem, som ikke har råd til tandlægen må vælge den fra,” siger Kirsten Normann Andersen (SF).

Hun frygter, at tandlægeregningen vil blive alt for dyr for en ung studerende, og at det derfor burde være gratis. Ligesom det er for børn. SF håber på, at man om nogle år, vil kunne afskaffe brugerbetalingen helt.

‘’Først vil vi gerne hjælpe de unge og den svage borger som ikke har råd. Vi vil tage det i etaper, men vi håber, at vi i fremtiden vil afskaffe brugerbetalingen helt,’’ udtaler Kirsten Normann Andersen.

Koster en milliard

SF vil finansiere afskaffelsen af brugerbetaling i løbet af en 4-årig periode ved at afsætte en mindre milliardsum via. satspuljerne, hvor der, ifølge SF, bliver brugt penge på forkerte ting, som ville kunne gøre større gavn andre steder. Derudover mener Kirsten Normann Andersen, at penge kan bruges på en aftrapning af brugerbetaling i stedet for skattelettelser og dyre biler.