RSIK vandt 11 ud af 12 medaljer

Foto: Privat

Kunstskøjteløb Frivillige og udøvere gik hånd i hånd, da RSIKs kunstskøjteafdeling med stor succesafholdt Copenhagen Dance cup i Rødovre skøjtearena den forgangne weekend.

Af Mike Hjulmand

90 solodansere og isdansepar gjorde det i weekenden så godt, at de skulle en tur på podiet for at få medaljer, da RSIK afholdt kæmpe turnering på det frosne vand.

Med rekordstort deltagerantal var der da også både spænding og nervøsitet hos teamet, der organiserer og hos vores løbere, der ville få kamp til stregen af et stærkt internationalt felt af deltagere fra 15 lande.

“Det hele holdt hele vejen hjem. Vi bevidste endnu engang at vi er “bomstærke” rent organisatorisk med fantastisk hjælp og støtte fra vores frivillige forældre og rent niveaumæssigt kunne vores løbere og trænerteam ikke have gjort det bedre,” fortæller Heidi Sauer fra RSIK. “Vi havde 12 deltagere med og vi tog 11 medaljer kun af guld og sølv. Den sidste fik en 4. Plads. Helt fantastiske resultater,” tilføjer Heidi Sauer.

Kollegaen Joan Dahl hansen supplerer:

“Der var hård konkurrence især fra Storbritanien, men RSIK gav den gas og baghjul så det battede. De udførte nogle flotte og eminente mønsterdanse, short dance og freedance,” siger hun.