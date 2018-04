Rødovre Floorball Club i bronzekamp

Rødovre FC og Nicolaj Børner skal spille bronzekamp den 21. april i Ringsted. Foto: Brian Poulsen

Floorball Det lykkedes ikke for Rødovre Floorball Club at spille sig i DM-finalen, da det blev til 0-3 i semifinaleserien mod Frederikshavn Blackhawks.

Af Flemming Haag

Efter en sæson, hvor Rødovre FC har været plaget af en lang række skader, så lykkedes det alligevel, at slutte på tredjepladsen i Floorball Ligaens grundspil.

Efter sejr over Copenhagen FC i kvartfinalen, så blev RFCs semifinalemodstander Frederikshavn Blackhawks, der sluttede på grundspillets andenplads, efter Benløse FC.

Det lykkedes ikke for RFC, at spille sig i finalen, da det blev til 0-3 (3-7, 5-7, 4-9) til Frederikshavn, i bedst af fem kampe.

Lørdag den 21. april spilles finale og bronzekamp i Ringsted Sports Center. Hvem Rødovre FC skal møde i bronzekampen vides endnu ikke, da stillingen i den anden semifinale, mellem Benløse FC og Sunds Seahawks FC er 2-2. Den femte og afgørende kamp, spilles lørdag den 14. april, i Ringsted.