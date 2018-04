Røde Kors flytter til Valhøjs Allé

Det bliver her på butikstorvet på Valhøjs Allé, at Røde Kors fremover skal drive deres genbrugsforretning. Foto: Brian Poulsen

flytter Røde Kors genbrugsbutik flytter til Valhøjs Allé, hvor nye lokaler i et plan vil gøre det nemmere at sælge møbler og større genstande.

Af Christian Valsted

Siden 1999 har Røde Kors solgt alt lige fra habitter og brætspil til tekander og køkkenudstyr på Rødovrevej 95, men nu er det snart slut. Eller i hvert fald med salget fra Rødovrevej, for butikken flytter til Valhøjs Allé, hvor et lejemål på torvet skal være med til at øge salget.

”Vi flytter fordi vi kan få en forretning med udstillingsvindue, der er i ét plan, hvor der er bedre mulighed for at sælge møbler,” fortæller Lotte Tybjerg-Pedersen der er formand i den lokale afdeling af Røde Kors.

Forventer mersalg

På butikstorvet på Valhøjs Allé flytter Røde Kors ind i Milo Radios tidligere lejemål og Lotte Tybjerg-Pedersen forventer, at de nye lokaler vil gavne på flere måder.

”Vi forventer at flytningen vil medføre et mersalg. Vi kommer ned på et lille torv, hvor der er en dagligvarebutik, liv og strøghandlende. Samtidig er huslejen lavere og måske kan vi også få nye frivillige fra området,” siger Lotte Tybjerg-Pedersen.

Den nye butik åbner den 23. april og den 5. maj vil Røde Kors holde en reception med taler og musik. Hvis du vil være med til at fylde butikken op med varer, er det bare at kigge forbi.

”Hvis man selv kan bære de ting, som man gerne vil donere, afleverer man det i butikken. Vi skal også ud og investere i en bil, der kan hente større ting som møbler,” siger formanden.