RHs første sejr

Freja Hammer imponerede i Rødovres mål, i sejren mod AGF Foto: Brian Poulsen

Håndbold Rødovres håndbolddamer har haft en svær sæson i damernes 1. division. Efter 26 kampe, er det blevet til tre point, og holdet måtte helt hen til sidste spillerunde, før det blev til sæsonens første og eneste sejr, da det blev 30-26 mod AGF.

Af Flemming Haag

Rødovre HKs håndbolddamer, spillede sæsonens sidste kamp hjemme mod AGF, der ligesom Rødovre er oprykkere i denne sæson. Inden dagens kamp, er det ”kun” blevet til et point i 25 kampe og en negativ målscorer på minus 202 for RHs damer. AGF kan med en sejr, sikre sig en placering der giver adgang til kvalifikationskampe, om endnu en sæson i 1. division.

Det blev en lige åbning på kampen. Gæsterne kom foran, og holdt føringen frem til det tiende minut, hvor Simone Dillon udlignede til 6-6. Katrine Clasen scorede til henholdsvis 7-7 og 8-9, fulgt op med en reducering af Rebekka Sejdenfaden, som reducerede til 9-11 på straffekast, hvor der var spillet 18 minutter.

Ingen af holdene formåede at scorer i de følgende seks minutter, og det var Line Kejser der brød scoringspausen, med en reducering til 10-11. Det blev 10-12 inden Simone Dillon med to scoringer, fik udlignet til pausestillingen 12-12.

En første halvleg, hvor hjemmeholdet præsterede et dejligt aggressivt forsvarsspil og hvor Freja Hammer i målet, tog fornuftigt fra. Det lykkedes RH, at holde gæsternes scoringer nede på et enkelt mål, i halvlegens sidste tretten minutter, hvor stillingen var 8-11.

Rødovre fik en fin åbning på anden halvleg. Katrine Clasen bragte hjemmeholdet foran for første gang i kampen, og umiddelbart efter blev det 14-12, da Rebekka Sejdenfaden øgede på straffekast. Gæsterne kom med to scoringer tilbage, og fik reduceret 15-14 hvor der var spillet seks minutter. Hjemmeholdet spillede med langt højere energi, flyttede bolden godt rundt og scorede forholdsvis let.

Elleve minutter inde i anden halvleg, havde Simone Dillon med to mål og Cecilie Lang og Line Kaiser med hver en scoring bragt hjemmeholdet foran 19-14 og gæsterne virkede modløse. Midt i halvlegen var stillingen 21-17, og med to scoringer kom AGF tilbage med reduceringer til 21-19, og der blev skabt fornyet spænding.

Katrine Clasen øgede til 22-19 og gæsternes bedste spiller Annika Enevoldsen reducerede til 22-20 hvor der var spillet atten minutter. Med fire scoringer af hjemmeholdet, blev det 26-20 på to scoringer af Cecilie Lang og en enkelt scoring af Katarina Juul Hansen og Rebekka Sejdenfaden med syv minutter til slutfløjt. Simone Dillon og Rebekka Sejdenfaden scorede til 27-21 og 28-22 inden gæsterne med tre scoringer fik reduceret til 28-25 hvor der manglede to minutter. Rebekka Sejdenfaden til 29-25 og Katarina Juul Hansen til slutresultatet 30-26, sikrede RH sæsonens første, eneste og ikke mindst, en fortjent sejr i sæsonens sidste kamp, komplimenteret med stående applaus, af de trofaste fremmødte tilhængere.

Det har været en svær sæson for RHs damer. Holdet har gennem hele sæsonen vist en imponerende gejst, selvom det har været op ad bakke. En forholdsvis smal trup, har i flere tilfælde spillet lige op med hold, der er placeret i rækkens øverste halvdel, men kræfterne har ikke slået til mod kampenes slutning.

I RHs kampprogram udtaler RHs træner Peter Jagd. ”Vi vil ikke være sæsonen i 1. division foruden, selvom det har været utroligt hårdt at håndterer al modgangen. Vi havde gerne set flere point på kontoen, men vi drager alle gode erfaringer med, både fra de kampe der var tætte, men også de kampe hvor vi blev udkonkurreret af de allerbedste hold. Det er erfaringer, holdet skal forsøge at tage med til næste sæson i 2. division, siger Peter Jagd, som slutter som træner for RHs damer, da han skal være chef for Skanderborgs U-18 piger i den kommende sæson.

Det var sidste kamp for Simone Dillon og målvogter Freja Hammer i RH, da begge tager til Roskilde i den kommende sæson. Rebekka Sejdenfaden stopper også i RH efter denne sæson.