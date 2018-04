RH talenter til DM-slutspil

RHs U-14 piger som har kvalificeret sig til DM-slutspillet. Holdets assisterende træner Cecilie Søndergaard og træner Casper Madsen står yderst i bagerste række. Foto: Redaktionen

Håndbold Rødovre Håndbold Klubs U-14 piger har kvalificeret sig til DM-slutspil, der afholdes i Vallekilde-Hørve Fritidscenter den kommende weekend.

Af Flemming Haag

Rødovre HKs U-14 piger har markeret sig flot i denne sæson. Holdet er pokalmestre 2018, med finalesejr over Ajax København, sluttede på 2. pladsen i 1. division Øst efter FIF, og har kvalificeret sig til slutspillet om det danske mesterskab, med sejre på henholdsvis 19-12 og 18-12 over Svendborg Håndbold, der vandt den ”fynske” 1. division.

Sammen med Rødovre HK, deltager FIF, Vejlby Risskov og Bording KFUM i slutspillet om det danske mesterskab for U-14 piger, der afholdes i Vallekilde-Hørve Fritidscenter, i den kommende weekend. RH møder FIF lørdag kl. 09:30 og Vejlby Risskov kl. 16:00. Søndag kl. 10:00 venter Bording KFUM.

Om RHs muligheder i slutspillet, siger holdets træner Casper Madsen. ”Vi forbereder os med en hel del spilsituationer, og har en træning med Brøndbys U-16 piger, hvor vi forhåbentlig kan få noget fysisk der skal udfordre os, så må vi se hvordan det går. Vi skal gerne forberede os lidt til weekendens kampe, hvor der også kommer meget fysik. Jeg syntes vi har mange tangenter at spille på, vi har er en god blanding af nogle fysisk stærke piger, og nogle små hurtige spillere, hvilket matcher hinanden godt. Det er svært for modstanderne og bevæge sig frem på os, og det gør det svært for dem, at stå helt tilbage, så det er en god blanding af spillere der kan skyde, og spillere der kan lave finter”, siger Casper Madsen og fortsætter.

”Jeg tror ikke vi har de store forventninger resultatmæssigt, det er mest af alt, at få en på opleveren og få en oplevelse. For mange af vores spillere, er det første gang de er med til et finalestævne, så derfor er det noget der skal lægges i værktøjskassen, det er noget der skal være lærerigt for dem på sigt”, slutter Casper Madsen.

Det er blevet til to nederlag til FIF i turneringen, som RH skal møde i deres første kamp på lørdag. Hertil siger stregspiller Josefine Andersen. ”Vi har slået dem før, så det gør vi igen” siger en optimistisk Josefine Andersen, som forventer et godt resultat i DM-slutspillet.