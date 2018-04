Revy: En sjofel debutoplevelse

På billedet ses Jonna Glifbjerg, Louisa Vallentin Christensen, Julie Håkonson, Gitte Nissen og Martina Levisen samt deres dygtige komponist, Per Damgaard, på scenen til gårsdagens optræden. Foto: Freja Piilgaard

anmeldelse Den 18. april åbnede Rødovre Revyen, som foregår på Rødovregaard i “Loen”, op for deres nyeste show ‘Det Bare Damer’. På scenen kan publikum i år opleve fem friske kvinder, som sammen underholder med en traditionel lagkagerevy og masser af komik.

Af LAURA SKOVSTED, FREJA PIILGAARD OG SARAH ALBERTE BENNETZEN

Selvom alle sketches, jokes og parodier ikke nødvendigvis var målrettet tre gymnasieelever, så var humøret og stemningen helt i top fra resten af publikum, der i en proppet sal primært bestod af borgere med år på bagen.

Helt uden forventninger satte vi os ind i den fyldte sal, spændte på hvad aftenen kunne tilbyde. Det var i den grad en debutoplevelse for os alle tre. Vi blev positivt overrasket af revyen, og det var især stemningen fra det grinende publikum, der gjorde det til en fed oplevelse.

Annonce

Ris og ros

Det var især de sjofle sketches der faldt i god smag hos publikum, og de sjofle jokes var der mange af. Som sketchen ‘Tillykke!’ udført af Louisa Vallentin Christensen, der omhandlede en fuld veninde til en 65 års fødselsdag. ‘Tillykke’ er en af de i alt 38 numre, der indgår i Revyen. Derudover faldt sketchen ‘Inger har ordet’ af Jonna Glifbjerg, med sætningen:

“Jeg har ikke noget mod at de flygter til Danmark … De skal bare ikke gå over grænsen,” også i god jord hos det fremmødte publikum.

Hvis du er vild med satire, klar på et godt grin af parodierede Inger Støjberg, Donald Trump eller Kongehuset, så mist ej håbet, der kan nemlig stadig nås at købe billet til showet i aften og lørdag på roedovre-revyen.dk’s hjemmeside.

Bliv en del af holdet

Til næste års revy vil to af damerne ikke være til at finde på scenen af forskellige grunde. Derfor søger revyen gerne nye og friske personer, som enten kan hjælpe med alt det praktiske eller til at stå på scenen, der kan lide at danse, synge og spille skuespil. Dette gælder både piger som drenge, og store som små. Hvis man har lyst og mod på at stille op og være en del af revyen, så afholdes der audition i slutningen af september.

Vi slutter artiklen af med en kæmpe applaus til de dygtige artister, den fremragende komponist, og den kunstneristiske leder Sebastian Bagergaard Rasmussen.