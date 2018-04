Reklamer – nej tak

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Jeg er træt af reklamer. Selv dengang, hvor man kun kunne se reklamer i biografen eller i avisen, gad jeg ikke se reklamer. Altså fornær reklamer i lokalavisen, DEM nærlæser jeg jo ALTID.

Af Chrummer

Det er så kun gået den forkerte vej siden da.

Jeg har f.eks ALDRIG forstået, hvordan dukker er blevet så populære i reklamer. Harry fra DSB, eller bager-dukkerne fra Kohberg reklamerne, kan give mig direkte kvalme. Og så ved jeg ikke hvordan teleselskaberne er nået til den konklusion, at skal du sælge et telefonabonnement, så skal det være små gule monstre eller syngende østers.

Og skal du sælge elektronik så skal det være en speaker der råber hysterisk, som stod han på lægterne i Rødovre Skøjtehal og heppede på byens hockey-prinsesser.

Jeg kunne så vælge at lade være med at gå i biffen, læse aviser og se TV – men nu bliver man jo nærmest stalket på internettet.

Du kan jo ikke engang tage din mobil med på toilettet for at tømme ryggen, før end der popper en reklame for lokumspapir op på din mobiltelefon INDEN bummelummen rammer den bøhmiske fajance.

Jeg tror det hedder cookies. Dengang hvor man IKKE skulle takke JA til cookies på folks hjemmesider, var problemet ikke så stort, men efter at man ved lov har indført, at man skal oplyse om folks cookies

og man aktivt skal klikke JA for at læse videre, så er det sgu blevet et frikort til at tæppebombe dig med lortereklamer.

Nu er det 2 måneder siden jeg købte mit akvarium – men stadigvæk vælter det ind med billige akvarier. Så fat det dog – JEG HAR KØBT. I skal jo sende reklamer til folk, der IKKE har købt et akvarium.

Det er fandme også svært at købe et par lækre sko til konen i fødselsdagsgave uden at familiens computer så efterfølgende bliver oversvømmet at reklamer for lækre damesko – Det tager lidt af overraskelsesmomentet ud af gavegiveriet. Ja, nu har jeg så valgt at surfe ”privat” – det gør så til gengæld at jeg skal huske alle min log-in’s – hvilket er lidt trist, når jeg i forvejen har problemer med at huske pin-koden til ens dankort – eller min adresse for den sags skyld.

Men nu kan reklame-stalkeriet jo også bruges til noget positivt. Altså hvis man har lidt humoristisk sans. Som da jeg gik ind på et par hjemmeside for sexlegetøj og klikkede MANGE gange JA JA JA JA til cookies. Altså på min kones computer!

Jeg ved godt, at det er en lidt barnligt – men det er altså lidt sjovt, når min kone læser spændende og seriøse artikler på weekend-avisen om dagligdagen for en polsk skomager i det sydlige Polen – og så hagler det rundt med banner-reklamer for dildoer, glidecreme og bolle-numser af silikone.

OK jeg medgiver, at jeg nok er den eneste der ser det morsomme i det. Men bortset fra det, så er reklamer noget lort.