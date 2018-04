Patrick marcherer mod ensomhed

Patrick startede sin march fra headspace I Rødovre. Destinationen er Århus for at gøre opmærksom på ensomhed. Foto: Brian Poulsen

Bevæbnet med kærlighed rene underbukser og et par gode travesko har Patrick Cakirli sat sig for at gå fra Rødovre til Århus for at sætte fokus på ensomhed.

Af André Bentsen

Det vakte stor opsigt, da Patrick Cakirli sidste år sendte et nødråb ud i æteren på de sociale medier.

Alene og trist sad han på trappen foran rådhuset i København, men ikke særlig længe.

Erfaringerne fra den store omsorg og opbakning han dengang mødte har nu fået den unge mand til igen at gå hele turen til Århus for at sætte fokus på ensomhedens grimme ansigt.

En tur der blev skudt af sted i headspace, Rødovre.

”Det betyder meget for os, at Patrick har valgt os som startsted. Vi ser rigtig mange unge, som har ensomhed inde på livet, så det er meget menindsfuldt for os at sende Patrick og dem, der vil følge ham på turen godt af sted,” sagde Mette Søndergaard, centerchef i headspace Rødovre inden hun gav ordet videre til borgmester Erik Nielsen (S), der varmede stemmen op med kort forinden at synge Sebastians udødelige sang, ’Du er ikke alene’ på sin vej hen til headspace.

”Du udstiller din sårbarhed, men sætter også dig selv i spil. Det er meget sejt at sætte sig selv i spidsen for noget, som mange kan se sig selv i. Du skaber synlighed om et tabubelagt problem, som man ikke står alene med,” sagde Erik Nielsen foran den store forsamling.

Vil inspirere andre

I Rødovre har hver femte borger faktisk svage sociale relationer, men Patricks march mod ensomhed er landsdækkende.

Derfor var flere medier også mødt op for at sætte spot på den vigtige kamp mod ensomhed.

Selve turen på de mange hundrede kilometer, er han ikke nervøs for.

”Jeg er fortrøstningsfuld og overbevist om, at nogen nok skal gå med mig hele vejen, og jeg får et lift over Storebæltsbroen,” sagde han grinende, da Rødovre Lokal Nyt sammen med mange andre gik med ham i retning mod kommunegrænsen.

”Jeg glæder mig til at skulle sove i shelter. Det bliver spændende at prøve,” men det er sagen der er vigtig, og jeg håber, min march er med til at nedbryde et tabu og hjælpe nogen med inspiration til selv at gøre noget ved ensomhed,” siger Patrick og tilføjer:

”Da jeg i tidernes morgen selv rakte ud på de sociale medier, blev jeg mødt med meget omsorg og forståelse. Jeg ved det er svært at tale om ensomhed, men jeg ved også, hvor dejligt det er at sige højt, da det gør en forskel.”