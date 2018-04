Nu kan du hustle dig to koncertbilletter

I 90’erne var Bossy Bo med til at gøre dansk rap til allemandseje. Nu vender han hjem til fødebyen, hvor rapmusikken fik luft under vingerne på SPF.

konkurrence Østkyst Hustlers er i fuld gang med deres forårstour og du kan vinde dig vej til koncerten, når Viften den 27. april får besøg af de tre hiphop-pionerer.

Af Christian Valsted

Tilbage i 1996 solgte Østkyst Hustlers legendariske album ‘Fuld af løgn’ syvdobbelt platin. De tre hiphop-

pionerer Jazzy H, Bossy Bo og Nikolaj Peyk formåede aldrig at følge op på monstersuccesen, men de gamle sange har for længst opnået kultstatus og på næste fredag kan du opleve de garvede rappere med et groovy funkorkester i ryggen og et bagkatalog fyldt med massive hits, når de besøger Viften.

”For os handler det om at lave en fest, og hvis vi sender publikum hjem uden hæse stemmer og ømme ben, så har vi ikke gjort vores job ordentligt,” siger Bossy Bo, der optrådte i en Mighty Bulls trøje, da Østkyst Hustlers spillede i Viften i 2016.

De tre hustlere udgav i efteråret en ny single for første gang i 19 år og har desuden et længe ventet fjerde album på vej. Det er endnu for tidligt at sige, hvor mange af de nye sange, der skal med i live-settet, men én ting er sikkert: publikum bliver ikke snydt for klassikere som ’Han får for lidt’, ’Håbløs’ og ’Hustlerstil’.

Du kan vinde to billetter til næste uges koncert. Se hvordan i faktakassen.