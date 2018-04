Musicalhold støtter udsatte med ondt i munden

Smil Alt for mange danskere skammer sig over deres smil, men problemer med tænderne er et samfundsproblem, man ikke skal skamme sig over. Derfor støtter Musicalholdet fra Ungecenter 2610 i år initiativet ‘Alle har ret til et smil’ med overskuddet fra ‘Skammerens Datter’ den 2. Maj i Viften.

Af Mathilde Hammer, Caroline Heick og Matilda Jensen (Rødovre Gymnasium)

Evnen, der får selv de mest ærlige mænd til at stivne i Lene Kaaberbøls storsælger, Skammerens Datter, er at alle der kigger ind i datteren Dinas øjne, skammer sig over de skidte ting, de har gjort i deres liv.

Vi tør godt love, at du ikke behøver at sænke blikket, men til gengæld får meget god samvittighed, hvis du køber billet til Ungecenter 2610s forestilling ‘Skammerens Datter’ i Viften i næste weekend.

Især hvis du vælger den forestilling, der vælter kulturhuset den 2. maj.

Her støtter du nemlig samtidig initiativet ‘Alle har ret til et smil’, hvor de unge skuespiller er gået sammen med Udsatterådet, Rødovre Lokal Nyt, Rødovre Musikskole og lokale tandlæger om at fjerne tabuet fra uligheden i sundheden, især når det kommer til dårlige tænder.

Overskuddet fra forestillingen denne dag går derfor til at hjælpe udsatte borgere i Rødovre til en tur i tandlægestolen, så de kan få en plan for en bedre fremtid med mindre tandpine. Jo flere der ser forestillingen, jo flere kan få hjælp.

“Hvis der er noget unge skuespillere er gode til, er det at smile på kommando, men de ved også, at det kan være grænseoverskridende at spille en rolle foran andre mennesker, også selvom man ikke kender dem. Når det kommer til udsattes problemer med dårlige tænder, er der dog ikke noget at skamme sig over. Det er meget mere et samfundsproblem, end et personligt problem, og derfor vil vi rigtig gerne udnytte rampelyset til at gøre en forskel,” siger instruktøren for de dygtige skuespillere, Sasja Bjørnholt Lehmann-Strøm.

“Alle fra Ungecenter 2610 kommer fra Rødovre og vi vil gerne være sammen om at løse et af de største problemer, der kan ramme alle, og går ud over hele familien, hvis mangel på overskud og dårlige vaner gives videre til børnene. Derfor er det oplagt for os at hjælpe med det vi er bedst til,” tilføjer Sasja Bjørnholt Lehmann-Strøm.

Hun håber, at rigtig mange vil købe billet til forestillingen den 2. maj, så byens udsatte igen får lidt mere at smile af, og at der kommer fokus på den vigtige sag.

“Bare det, at vi snakker højt om det, kan være med til at fjerne et tabu, der ellers gør ondt værre,” understreger hun.