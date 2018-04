Mor i røret!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Du kender det sikkert godt. Man har ikke lige haft tid til at ringe til Mor. Men NU skal det være.

Af Christian Valsted

Man sørger for, at der ikke er noget der kan fjerne ens fokus under samtalen. Altså sådan noget som toiletbesøg eller tømme opvaskemaskine mens man siger ”mmm…nå…ja..det lyder fint”. DENNE gang, skal du bare lytte og være fokuseret.

”Hej. Hvordan går det ?” – ”Heej Mors dreng. Jo det går fint. Jeg skal have scannet lunger for jeg hoster hele tiden, men ellers har jeg det rigtig fint” – ”SCANNET LUNGER? Jamen, hvorfor” – ”Ja på onsdag. Din søster kører mig” – ”Mor, jeg spurgte dig om HVORFOR?” – ”På onsdag. Sig mig hører du ikke efter?” – ”Jov jov. Jeg hørte godt hvad du sagde. Jeg spørger dig om HVOFOR?” – ”Ja, men din søster har sagt at hun kører mig. Ja, hun var her jo i forgårs…næh vent nu lidt. Det var ikke i forgårs. Det må havde været tirsdag. Ja tirsdag for det var samme dag jeg hentede mit ugeblad og mælk fra Lidl. Ja, tysk mælk smager nu lige så godt som dansk mælk!” – ”Jeg tror nu at det er dansk mælk de sælger i Lidl, Mor” – ”Det var i tirsdags, for din søster plejer at kigge forbi når hun har været i fitness…næh, det er jo onsdag. Så har det nok været onsdag. Men det er også lige meget, for hun har sagt, at hun godt kan køre mig. Hov så skal jeg huske at den tyske mælk nok kun kan holde sig til mandag..”

– ”Mor har du dit høreapperat på?” – ”Ja, og det er blevet SÅ dejligt at få fixet den bruser. Viceværten kom i onsdags…næh, det kan ikke passe, for der var din søster her jo, så har det nok været tirsdags..nej,

det kan ikke passe for der var jeg jo nede og hente mit blad. Så må det have været i går. Nej det er også lige meget. Men nu er den fixet” – ”Mor, kunne du ikke fortælle mig om den der scanning. Jeg bliver da lidt bekymret” – ”Det skal du ikke være. Brusehovedet er nemlig hvidt. Så det skal ikke afkalkes så tit. Ja min mor ville nok mene at jeg var sjusket HAHAHAHAHAHA.” – ”Skal jeg ikke lige kigge forbi senere på ugen” – ”Jov tak og du hilser bare tilbage, så ringer jeg når jeg er blevet scannet. Hej hej, Mors dreng”.

Så gik der nogle dage. Så var mor i røret.

”Hej Mors dreng. Jeg ville bare sige, at det gik fint. Jeg har nok bare en lille lungebetændelse. Så jeg har det allerede meget bedre. Jeg synes jeg kunne mærke på dig, at du var lidt stresset. Det var lige som om, at du ikke forstod hvad jeg sagde?” – ”øhhh…jeg tror nu mere, at det var fordi du ikke havde høreapperatet på” – ”Ja ja, så siger vi det. Nej, der er faktisk nogle gange jeg ikke tager det på. De er så små og jeg er bange for at tabe dem!” – ”Argh, men for helvede mor. Du skal sgu da bruge dem, ellers kan du jo lige så godt smide dem ud!” – ”Ja ja, men nu er de så heller ikke dig der skal betale dem, vel?!”

”Nej, men skal de virke skal de sidde i øret og ikke ligge i skuffen…Hvordan går det ellers, Mor?” – ”Det går fint. Din søster har lige været her” – ”Nå, men det er ikke onsdag i dag og hun plejer jo at komme om onsdagen efter hun har været i fitness” – ”Du vrøvler det er altså mandag hun går til fitness. Det er dagen før jeg henter mit blad….du er sgu lige så døv som din søster.

Du hører ikke en skid efter…men har du hørt at jeg har fået skiftet bruseren? Ja lige pludselig kom viceværten. Det var vist i onsdags..næh det kan ikke passe…”

Så var det jeg begyndte at tømme opvaskemaskinen…