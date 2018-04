Krigsstøtte på vej til populær festival

Oplevelsescenter Vestvolden har fået to tilsagn om økonomisk støtte til afvikling af Krigshistorisk Festival 2018 på henholdsvis 100.000 kr. fra Inge og Jørgen Pangels Mindelegat og 25.000 kr. fra Nordeafonden. Billedet er fra sidste års krigsfest. Foto: Arkiv

krig Inge og Jørgen Pangels Mindelegat og Nordeafonden støtter lokal krigsfestival med 125.000 kroner.

Af Christian Valsted

Sidste år lagde mere end 20.000 besøgende vejen forbi ’Krigshistorisk Festival’ på Vestvolden og igen i år står de mange reenactment-grupper klar til at blæse til angreb og vise historien frem.

Krigshistorisk Festival afholdes i år den 16. og 17. juni og Oplevelsescenter Vestvolden, der står bag afviklingen af festivalen, er i fuld gang med at planlægge den store krig, der vil vise Verdens krigshistorie over en periode på 2000 år langs Voldgaden.

Festivalen bliver større end sidste år og arrangørerne har netop fået tilsagn om økonomisk støtte til afvikling af festivalen på henholdsvis 100.000 kroner fra Inge og Jørgen Pangels Mindelegat og 25.000 kroner fra Nordeafonden.

Den økonomiske støtte betyder, at arrangørerne har midlerne til det grundlæggende indholdsmæssige til festivalen.

”Det betyder enormt meget. Støtten fra Inge og Jørgen Pangels Mindelegat og Nordeafonden er helt afgørende for, at vi kan holde festivalen igen i år. Så vi er kisteglade og meget taknemmelige,” fortæller Martin Jespersen, der er museumsleder af Oplevelsescenter Vestvolden og arrangør af krigsfestivalen til juni. Han fortsætter:

”Det stak jo lidt af sidste år, hvor vi ikke i vores vildeste fantasi havde forestillet os, at der ville komme så mange mennesker. I år er vi selvfølgelig nødt til at planlægge efter det, og det koster bare lidt mere. Vi skal bruge en del flere hænder til det praktiske, der kommer en del flere reenactorer, der skal fodres ordentligt af, vi skal have ordentlig lydanlæg, så alle tilskuerne til opvisningerne kan høre speaken,” siger Martin Jespersen.

På jagt efter sponsorer

Den økonomiske støtte på 125.000 kroner luner gevaldigt på slagmarken, men der er stadig behov for de sidste midler til blandt andet markedsføring og specialeffekts på opvisningerne.

Martin Jespersen håber, at lokale sponsorer på den ene eller anden måde vil bakke op om festivalen.

”Jeg synes stadig, vi gør det utroligt billigt for et event i den størrelse, men det er stadig mere end man kan forsvare at tage af vores eget driftsbudget, som jo skal dække et helt års aktiviteter i bunkeren og på Volden,” siger han.

Støttekronerne fra Inge og Jørgen Pangels Mindelegat og Nordeafonden skal først endeligt godkendes på Kommunalbestyrelsens møde den 24. april.