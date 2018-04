Kommunen skal ikke være cykeludlejer

Rødovre Kommune skal koncentrere sig om kernevelfærd og ikke indkøb af bycykler, mener Det Konservative Folkeparti. Foto: Brian Poulsen

debat Af Rødovre Lokal Nyts artikel ”Grønne cykler for 10 millioner” (22. marts) kunne man få den opfattelse, at det var en enig kommunalbestyrelse, der i efteråret 2017 afsatte 1,3 mio. om året til bycykler. Det var det ikke.

Af Mogens Brauer, medlem af kommunalbestyrelsen og Teknik- og Miljøudvalget. Det Konservative Folkeparti

Det Konservative Folkeparti stemte (sammen med Venstre) imod. Vi har imidlertid på sidste KB-møde stemt for selve placeringen af dockingstationerne, hvor vi ikke har noget at indvende.

Vi stemte imod bevillingen til projektet, fordi vi ikke mener, at det er en kommunal opgave. Hvis der er et marked for cykeludlejning, så må der være private, som kan stå for det. Rødovre Kommune skal ikke agere cykeludlejer. Vi finder, at der er tale om et prestigeprojekt, som vi skal lade Frederiksberg og København om.

Enhedslisten havde ønsket sig, at bycyklerne var ”gratis”. Det er der som bekendt ikke noget, der er. Der er kun noget, der hedder ”andre betaler”. Med andre ord: Enhedslistens ønske var, at nogen, der aldrig brugte bycyklerne, via skatten skulle betale det samme som nogen, der brugte cyklerne dagligt. Det ville vi finde helt urimeligt. Kontrakten med By- og Pendlercykel Fonden binder Rødovre i de næste otte år med en samlet udgift på 10 millioner kroner. En kommune skal koncentrere sig om kernevelfærd – ikke andet.