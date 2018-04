Kom ud af fjerene til oprykningskamp

Den afgørende oprykningskamp spilles i Stadionhallen på Elstedvej på søndag klokken 12. På billedet ses hele 1. holdet. Foto: Privat

vigtig kamp Succesen fortsætter for Rødovre badmintonklub, som søndag den 15. april igen skal spille oprykningskamp. Kampen spilles først klokken 12, så du behøver ikke at komme tidligt ud af fjerene for at støtte.

Af André Bentsen

På trods af en meget smal trup er Rødovre Badmintonklub sensationelt klar til en oprykningskamp.

Træner Nikolaj Jensen udtaler, efter en sæson med gode resultater, hvor de få pointtab netop skyldes den forholdsvis smalle trup, at holdet skulle være i bedste opstilling til oprykningskampen mod Skovshoved.

”Kampen skal umiddelbart vindes mindst 8 – 5 for at oprykningen er sikret. Skovshoved har dog et hold af gode rutinerede spillere krydret med unge talenter, så umiddelbart ikke nogen helt let opgave,” siger Nikolaj Jensen.

Kan spille lige op mod selv de bedste

Rødovre Badminton er således igen på vej med et hold der kan være med i de bedste rækker, dog håber Nikolaj Jensen på, at hvis oprykningen ellers lykkedes, at dette kan trække nogle spillere til fra andre klubber, således at truppen bliver lidt bredere og man ikke er afhængig af at alle er skadesfri og i stand til at spille.

Træneren opfordrer alle til at komme ned og heppe på holdet.