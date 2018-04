Købesum er faldet med 30 procent

I en tredjedel af landets kommuner er det beløb, der bliver handlet huse for, faldet på blot et år. I Rødovre faldt købesummen med 32,1 procent fra februar 2017 til februar 2018. Foto: Arkiv

bolig Tal fra Boligsiden.dk viser, at der var væsentligt mere gang i salget af boliger i februar 2017 end i samme måned i år. ”Jeg tror ikke, at man skal ikke ligge det store i de tal,” lyder det fra lokal mægler.

Af Christian Valsted

I februar måned sidste år udgjorde den samlede købesum af solgte boliger i Rødovre 91.820.000 millioner kroner.

Sammenlignes det beløb, der blev spenderet på husmarkedet i februar 2017, med tallene fra samme periode måned i 2018, vil man lokalt opleve et fald, der placerer Rødovre på en fjerdeplads over kommuner med den største procentmæssige tilbagegang.

I februar 2018 blev der handlet for samlet 62.355.000 kroner, hvilket svarer til et fald på 32,1 procent i forhold til året inden.

Størst er faldet i kommunerne Vesthimmerland, Halsnæs og Rudersdal, hvor ændringen lyder på over 40 procent. Men også populære kommuner som Gentofte og Fredensborg er med i top 10 over de største fald i købesummen.

”Den lavere købesum er et udtryk for en nedgang i antallet af handler, der kan være forårsaget af to ting, manglende efterspørgsel og et for højt prisniveau. Det afspejler top 10 over de største fald ganske godt med Vesthimmerland i den ene ende af spektret og Gentofte i den anden. I kommuner, hvor priserne har gennemgået eksplosive prisstigninger, er det forventeligt, at markedet reagerer og regulerer sig selv,” siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk.

Det går stadig godt

Hos home er indehaver og ejendomsmægler Nicolai Pedersen ikke bekymret for nedgangen i købesummen.

”Man skal passe lidt på med at kigge på statistikker der bygger på tal fra en måned og jeg tror ikke at man skal ligge det store i tallene. Vores generelle fornemmelse er, at markedet stadig er rigtig godt i Rødovre,” siger han.

Hos Realmæglerne Urban Bolig på Rødovrevej har indehaver Jacky Huang ikke selv mærket tilbagegangen.

”Jeg har ikke umiddelbart en forklaring på faldet, men det kunne være et tegn på, at priserne har fundet et fornuftigt leje, selvom vi stadig oplever prisstigninger. De er nok bare lidt mere moderate end tidligere,” siger han.