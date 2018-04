Indsamling for et rent miljø

Den 22. april samler Naturfredningsforeningen skrald sammen i hele landet- også i Rødovre, hvor de håber, at du vil hjælpe. Foto: Arkiv

Af André Bentsen

Dåser, slikpapir og cigaretskod flyder på gader og veje samt i naturen. Derfor samler Danmarks Naturfredningsforening ind over hele landet den 22. april – altså skrald. Og det er der meget af. Derfor er der også brug for alles hjælp her i Rødovre, hvor det er Danmarks Naturfredningsforening (DN) i samarbejde med Agenda 21 Gruppen (AG21), Oplevelsescenter Vestvolden samt Park og Natur og filialbibliotekerne, der står for affaldsindsamlingen.

Hver dansker producerer i gennemsnit 617 kilo affald om året. En del af det ender langs veje og i grøftekanter, i skove, enge og i byernes grønne områder, hvor det ligger og flyder og ødelægger vores natur og miljø.

Jann Larsen fra DN og AG21 håber, at der også i år dukker mange frivillige op, der har lyst til at bruge et par timer på at fjerne affaldet fra naturen og aflevere det til genanvendelse.

”Også her i kommunen ligger der affald, og der er brug for alle, hvis der skal ryddes ordentligt op, så tag familie, venner, naboer og f.eks sportsklubben med, og giv en hånd ved affaldsindsamlingen den 22. april”, siger Jann Larsen.

Man skal bare møde op et af de 3 steder, hvor man får udleveret sække og andre hjælpemidler. Efter endt indsamling afleveres de fyldte sække et af de 3 nævnte steder. Tilmelding på forhånd er ikke nødvendig. Der serveres en forfriskning efter indsamlingen.

I år indsamles der affald søndag den 22. april fra kl. 10 – 12 fra Ejbybunkeren på Jyllingevej, Islev Bibliotek “Trekanten” og Cafébiblioteket “Tremilen”, Nørrekær 8.