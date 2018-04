Idrætspriserne 2018 skal uddeles

Rødovres håndbolddamer modtog i 2017 prisen som årets idrætsudøver(e). Hvem synes du skal vinde i år? Foto: Brian Poulsen/Arkiv

IDRÆTSPRISER De traditionsrige og æresfulde idrætspriser, Årets Idrætsleder og Årets Idrætsudøver, skal igen i år uddeles. De seneste år er der tilføjet yderligere to priser; Årets Idrætstalent og Årets Unge Idrætsleder, som er for aktive under 18 år.

Af Peter Fugl Jensen

Der bliver to fester og dermed også to prisuddelinger, når FIR og Rødovre Lokal Nyt, i samarbejde med Rødovre Kommune, hylder idrætslivet i Rødovre.

Den første fest bliver en hyldest til Rødovres mange dygtige ungdomsatleter, som afholdes torsdag den 14. juni i Viften.

I den forbindelse uddeles der to priser af Rødovre Lokal Nyt og FIR.

Årets Idrætstalent samt Årets Unge Idrætsleder.

Kravet er, at de var under 18 år, da de gjorde sig fortjent til prisen.

Det er andet år, vi uddeler en pris til en idrætsleder under 18 år.

“Det skyldes, at der faktisk er en del idrætsledere i Rødovre under 18 år, som gør det rigtig godt, men der er ikke fokus på dem. Derfor har vi valgt at videreføre prisen, også til de unge idrætsledere, som er fremtiden for foreningslivet i kommunen,” siger FIRs formand Poul Lundberg Andreasen.

I 2017 blev Mariam Mahnu fra Taekwondoklubben Hwarang den første til at modtage prisen som Årets Unge Idrætsleder, mens ishockey-talentet Marcus Almquist fik prisen som Årets Idrætstalent i Rødovre 2017. Han spiller i dag for Malmö Redhawks.

Vi mangler din hjælp

Vi ved, der er mange talenter rundt omkring i Rødovre, som FIR eller os medarbejdere på avisen endnu ikke har hørt om eller måske har glemt, så hjælp os med at finde eller opfriske vores hukommelse, så vi får alle med i betragtningen, når der skal findes tre nominerede, der kommer til afstemning fra den 3. maj.

Når det gælder idrætsledere er vi total på bar bund, for vi kender ikke idrætslivet så godt, at vi har kendskab til ’kulisserne’, altså de ledere, som går rundt og fortager et stort arbejde udenfor rampelyset.

Har man et emne skal man skal sende til peter@rnn.dk senest søndag den 29. april klokken 24.

Herefter vil FIR og Rødovre Lokal Nyt nominere tre udøvere til hver pris, som man kan stemme på fra torsdag den 3. maj til og med søndag 13. maj.

De traditionelle idrætspriser siden 1965

Siden 1965 er priserne Årets Idrætsleder i Rødovre samt Årets Idrætsudøver i Rødovre blevet uddelt.

De traditionsrige priser skal naturligvis uddeles igen i år, og det sker under foreningslederfesten for voksne i Rødovrehallen lørdag den 16. juni.

Sidste år blev Rødovre Håndboldklubs damer, der rykkede op i 1. division, kåret til Årets Idrætsudøver i Rødovre, mens Hwarangs formand og træner Tarik Setta blev kåret til Årets Idrætsleder i Rødovre.

Også her skal vi bruge hjælp fra jer klubmedlemmer, bestyrelser og idrætsinteresserede i kommunen, for dommerpanelet tager kun udgangspunkt i de personer/hold, som er blevet indstillet.

Skriv derfor til peter@rnn.dk, hvem du ønsker at indstille og hvorfor personen bør hædres. Husk at skrive dit navn.

