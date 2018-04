Gratis hjælp til udsatte dyr

DYREAMBULANCE: Den mobile nonprofit dyreklinik, Frynseklinikken, er opkaldt efter den private donors hund, Frynse, og er en fuldt udstyret dyreklinik med operationsfaciliteter, blodprøveudstyr og scanner. Man betaler det man kan for konsultationer og behandlinger. Foto: Anton Unger

Dyreværnet Nu ruller Danmarks allerførste nonprofit mobile dyreklinik, Frynseklinikken, ud fra Dyreværnet i Rødovre. Det er en donation fra en privat dyreven, som gør det muligt at hjælpe dårligt stillede danskere med dyrlægebehandlinger til deres dyr.

Af André Bentsen

Dyreværnet er Danmarks ældste dyreværnsforening. Foreningen, der er stiftet i 1898, arbejder ud fra en erklæret NO KILL-politik, hvor alt sættes ind på at redde ethvert dyr fra aflivning. Dyreværnet – hver en pote tæller.

Vi ser dem igen og igen. Desværre. Gennem de senere år er antallet af sager om misrøgtede dyr steget markant i Danmark, men faktisk er det ikke altid på grund af misrøgt, at Dyreværnets udrykningstjeneste må tage ud til private, hvor dyreholdet har taget overhånd. Det skyldes ofte, at borgeren ikke har haft midler til at tage sine dyr til dyrlæge for at få dem neutraliseret. Andre gange har der været tale om kæledyr, hvor ejeren ikke har haft råd til et dyrlægebesøg, selvom kærligheden til dyret har været intakt.

Nu giver en ny donation Dyreværnet mulighed for at hjælpe i netop disse tilfælde og inspirationen kommer fra Amerika.

”I USA har man i flere år haft mobile nonprofit klinikker, som er drevet af dyreværnsforeninger, og de har været en stor succes,” fortæller Dyreværnets direktør og dyrlæge Rikke Christensen-Lee.

”Erfaringerne fra disse viser, at årsagerne til at visse borgere ikke får deres dyr til dyrlæge skyldes tre ting: Manglende planlægning, manglende mulighed for transport og manglende økonomiske midler. Med etableringen af den mobile dyreklinik, Frynseklinikken, kan vi nu bringe dyrlægen direkte hen til de udsatte områder og på den måde hjælpe både dyr og borgere,” tilføjer Rikke Christensen-Lee.

I kontakt med væresteder

Frynseklinikken, der er opkaldt efter den gavmilde donors hund, Frynse, bemandes af en dyrlæge og en veterinærsygeplejerske, der gennem den sidste måned har været i kontakt med de danske væresteder og kommuner. Det bliver den erfarne dyrlæge Pia Nielsen, som kommer til at være fast tilknyttet Frynseklinikken:

”Vi har kontaktet alle de væresteder, vi har kunnet opdrive og fortalt om vores nye tiltag. De har taget fantastisk godt imod det, så nu glæder vi os til at komme i gang,” siger den rutinerede dyrlæge.