Gode kræfter indsamlede 110.918 kroner

indsamling Fantastisk solskinsvejr gjorde søndagens landsindsamling for Kræftens Bekæmpelse til en skøn fornøjelse.

Af Christian Valsted

I Rødovre var 84 indsamlere på gaden og de fik 110.918 kroner i indsamlingsbøsserne. ”Mange børnefamilier deltog i indsamlingen og også borgere der har mistet enten en mor eller far. Det var meget rørende, og der skal lyde en stor tak til alle der gav en hjælpende hånd som indsamlere og en tak til alle borgere der har støttet,” fortæller den lokale formand for Kræftens Bekæmpelse, Jette Jensen. Blandt de 84 lokale indsamlere var Søren Meyer den person der fik flest penge i bøssen. På sin rute i IrmaByen lykkedes det at få samlet hele 3545 kroner ind. På landsplan blev der i alt indsamlet 32.4 millioner kroner ind. Pengene går til Kræftens Bekæmpelses arbejde med forskning, forebyggelse og patientstøtte.