Garbage Run gør Rødovre grønnere

Gør noget godt for miljøet, samtidig med, at du gør noget godt for dig selv. Den 15. april starter Danmarks første skraldeløb i Rødovre.

Af André Bentsen

Selvom du måske ikke er Verdensmester til multitasking, kan du sagtens klare både at løbe en tur og gøre Rødovre til et grønnere sted.

Den 15 April kl. 10 skydes Danmarks første ’Garbage Run’ nemlig i gang klokken 10 på Elstedvej ved stadionbanen.

Og glem alt om doping og præstationsfremmende midler.

”Du kan gå, jogge, løbe uanset niveau, her er plads til alle, vi løber kun på god energi. Vi glæder os super meget til at få en sjov dag,” siger initiativtager, Bodil Fosgaard. Idéen om at kickstarte det svenske initiativ kom til hende en nat for halvandet år siden.

”Jeg håber det kommer til at leve sit eget liv og jeg vil gerne gøre det til en landsdækkende ting,” siger Bodil Fosgaard, der også har startet

Alle kan løbe en tur og samle lidt skrald op

Projekt Ren By, hvor almindelige borgere bruger et par timer om ugen på at samle skrald op.

Til spørgsmålet om der overhovedet er mere skrald tilbage efter den kæmpe succes, som Projekt Ren By har haft, svarer den driftige ildsjæl med et både varmt og sørgeligt ord.

”Ha ha ha ha ha ha.”

Her i 11. time håber hun dog på, at en vognmand eller den lokale servicebus vil bakke op om løbet og køre deltagerne rundt til de afkroge af Rødovre, hvor der måske er meget skrald, som ikke er blevet samlet op.

”Det kunne være fedt, hvis virksomheder vil støtte op, så vi sammen kan gøre Rødovre endnu grønnere. Lidt ligesom Mc Donalds, der giver mad til de første 100 løbere,” afslører Bodil Fosgaard, der for nyligt blev stoppet på gaden af en borger, der var begyndt at samle cigaretskodder op efter at have set hende gøre det samme.

”Et løb er med til at engagere borgerne på en anden måde. Jeg hører tit, at det ikke er mit ansvar at samle skrald ind og det har jeg betalt mig fra via skatten. Men der er ikke afsat ressourcer nok til denne samfundsopgave. Garbage Run er et bud på et stykke frivilligt arbejde, der kan være med til at få folk til at ændre adfærd,” slutter madam skrald, som vi på redaktionen er begyndt at kalde hende med smil på læben.

Alle Garbage Runnere får vand, økologiske frugt, Raw Snacks, handsker og poser til indsamling.

Det koster 50 kroner for voksne og 25 kroner for børn at deltage i løbet og billetterne skal købes på billetto.dk