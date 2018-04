Fint Familiegensyn

'I familien' er en oprørsk generationskomedie med blandt andet Ole Jakobsen, Vibeke Hastrup og Martin Geertz på rollelisten. Foto: Montgomery/Creative Zoo

teater Det er ikke alle gensyn med familien, der er lige sjove, men den 16. april i Viften kommer familien på besøg i form af en glad teatergruppe forklædt som spøjs familie.

Af André Bentsen

Rødovre Teaterforening har igen inviteret et hold dygtige skuespillere til at underholde på Viftens scene.

Den 16. april kan du derfor opleve ‘I famlien’, der er en overgearet generationskomedie, der slår klinger mellem kommanderende og kontrolliderlige forældre, irriterende svigerbørn og bedsteforældre, som drømmer om ro, langrendsferier og julesang på et asylcenter.

Julen har englelyd, men for det ældre ægtepar Poul og Jette er højtiden præget af mislyd. Deres ønskejul er længder fra den socialbevidste datter, som ønsker en gavefri jul og karrieresønnens familie, der har en meter¬lang ønskeseddel med hvidriflet Royal Copenhagen, Transformers og dyre kuvertlagner. Udspændt mellem de to børns interesser og ikke mindst de elskede børnebørn, gør Poul og Jette deres bedste for at bevare overblikket og julefreden. Men hvor længe kan de holde fast?

“Det er et rigtig sjovt stykke, som vi er glade for at kunne få ind i programmet. Alle kender jo problemer og spøjse ting i familien, så vi håber, at mange vil komme og se med,” siger Kirsten Ærø fra Rødovre Teaterforening.

Familien er måske det vigtigste vi har, men idyllen kan let slås ud af kurs. Vi tror, vi er ens, men i dagens -hyper-accelererende samfund lever vi mere og ¬mere forskelligt. I Familien portrætterer en forpustet projekt- og karrieregeneration og forældrene, det grå guld, med masser af friværdi og fritid. Poul og Jette vil gå langt for deres families ønsker, men det er som om ¬generationskløfterne bliver dybere og dybere. Et oprør ulmer og langsomt krakelerer julefreden.