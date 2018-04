Familiefar ville dræbe sine to børn

En 58-årig familiefar er mandag den 16. april idømt ni års fængsel for drabsforsøg på sine to børn, samt ildspåsættelse af egen lejlighed på Frederiksberg. Foto: Arkiv

FÆNGSLET: VVS-lærling forhindrede tragisk drabsforsøg på Hadsundvej. Nu har 58-årig mand fået sin dom.

Af LAURA SKOVSTED, FREJA PIILGAARD OG SARAH ALBERTE BENNETZEN (RØDOVRE GYMNASIUM)

Retten i Glostrup har idømt en 58-årig familiefar ni års fængsel for at have forsøgt at dræbe sig selv og sine to børn på henholdsvis to og syv år på Hadsundvej i Islev. Forinden drabsforsøget havde manden sat ild til sin lejlighed på Frederiksberg.

Den 58-årige blev den 11. august 2017 anholdt for at have forsøgt at slå sine to børn ihjel ved hjælp af udstødningsgas i Rødovre. Han blev dømt for at have givet børnene sovemedicin og smertestillende piller, hvorefter han placerede dem på bagsædet af sin bil. Den 58-årige kørte mod Rødovre, hvor han monterede et rør fra bilens udstødning og ind i kabinen i forsøget på at dræbe både børnene og sig selv. Forinden havde manden sat ild til sin lejlighed på Frederiksberg, og han er derfor også dømt for at have bragt de andre beboere i ejendommen i overhængende fare. Det tog brandvæsnet adskillige timer at slukke branden.

En alvorlig forbrydelse

“Der er tale om meget alvorlige forbrydelser. Retten har udmålt en passende straf på 9 års fængsel. Det er en straf, der er i overensstemmelse med loven,” udtaler anklager Jannik Rasmussen.

Den 58-årige valgte at anke med det samme, og han har nægtet sig skyldig i drabsforsøget på sine to børn. Dog erkender han at have forårsaget branden i lejligheden på Frederiksberg.

Den antændte brand af lejligheden på Frederiksberg blev anmeldt kl. 01.20 til politiet. Det er dog først fredag morgen klokken 7, at man bliver orienteret om børnene og den tiltalte i bilen på Hadsundvej i Rødovre. Familien bliver fundet af en VVS-lærling, der var på vej på arbejde. Området hvor den 58-årige og de to børn blev fundet, havde faderen tilknytning til. Idet han havde et par containere fra sin virksomhed stående i det nærliggende område.

Erkender sig ikke skyldig

“Den tiltalte erkender sig ikke skyldig i forsøget på at dræbe sine to børn. Han siger, at børnene ikke har været i bilen, men at hans eneste intention har været at tage sit eget liv,” fortæller anklager Jannik Rasmussen.

Der er dog blevet fundet samme mængde af kulilte i blodet hos faren, som ved de to børn. I retten blev der afspillet en tidligere optaget afhøring af de ældste barn på 7 år, som forklarede, at han havde siddet i bilen, hvor der var kommet røg ind.

Den tiltalte har nægtet sig skyldig i drabsforsøget på sine to børn, men retten har fundet ham skyldig. “Det er svært at forklare, hvad baggrunden for drabsforsøget er, når han nægter sig skyldig. Han forklarer dog, at han ville tage sit eget liv og at han havde det svært og dårligt,” tilføjer Jannik Rasmussen.

Børnene har ikke taget skade af hændelsen, og er nu i sikkerhed hos deres mor.