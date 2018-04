Få proffer til at læse dine bøger højt

Sundhedscenteret og biblioteket er gået sammen om at styrke den mentale sundhed gennem højtlæsning. Foto: Arkiv

schhh Der er amatører og proffer. Også når det gælder højtlæsning, som du nu kan prøve på Rødovre Bibliotek i fællesskab med andre bogelskere.

Af Christian Valsted

Selv om alenetiden foran de blomstrende sætninger i din yndlingsbog er en helt særlig følelse, er der ingen grund til, at du skal holde den for dig selv. Kunne du tænke dig, at læne dig tilbage og tage en pause fra hverdagen, mens du får læst litteratur højt af en professionel højtlæser, så har biblioteket et helt nyt tilbud til dig. Her kan du nemlig snakke om stort og småt i teksterne og nyde godt af andres selskab, hvis du tilmelder dig højtlæsningsgruppen, der fokuserer på nærvær og det ‘at være i nuet’.

Grupperne mødes hver anden uge, hvor litteraturformidler og bibliotekar Signe Foght Hansen læser højt af skønlitteratur for gruppen.

”At læse behøver ikke være noget man gør alene. Tværtimod kan litteraturen være et samlingspunkt for fællesskaber – et fælles udgangspunkt, hvor vi kan mødes og blive klogere på os selv, teksten og hinan-den. Højtlæsning giver plads til fordybelse. Forskning viser, at mennesker ved en kombination af litteratur og socialt samvær, kan finde ind til en indre ro i sig selv,” fortæller Signe Foght Hansen, litteraturformidler og bibliotekar.

Glem analyserne

Hver gang læser Signe Foght Hansen en novelle og et digt op for gruppens ca. 10 deltagere. Deltagerne skal tale om teksterne ud fra eget liv og ikke analysere litteraturen, som man gør i bogklubber. Alle kan være med og byde ind, for der er intet rigtigt eller forkert. Deltagerne skal ikke læse bøger hjemmefra, men blot møde op og få et pusterum i hverdagen.

”Vi holder løbende pauser i oplæsningen, hvor deltagerne kan tænke over og snakke om teksten. Ofte åbner teksten op for personlige fortællinger og oplevelser – man læser så at sige med og taler om livet. Det er med til at skabe en fantastisk fællesskabsfølelse uanset baggrund og læseevner”, siger Signe Foght Hansen.

Annonce

Husk at tilmelde dig

Højlæsningsgruppen er et nyt samarbejde mellem Rødovre Bibliotek og Rødovre Sundhedscenter. Formålet er at styrke borgernes mentale sundhed og trivsel gennem højtlæsning.

Gruppen mødes i alt 6 gange hver anden mandag, første gang er mandag den 23. april kl. 13.00-14.30 på Rødovre Bibliotek, Rødovre Parkvej 140. Biblioteket byder på kaffe, småkager og frugt.

Du kan stadig nå at tilmelde dig højtlæsning via Sundhedscenteret på

tlf. 36 37 81 90 eller sundhedscenter@rk.dk