Efterlyser ærlig snak efter gruppeoverfald

VILDT OVERFALD: Op imod 30 gerningsmænd overfaldt i fredags en enkelt mand i et område ved Maglekær. Foto: BP

Politi Fredag aften spærrede politiet et stort område af i Maglekær efter en gruppe på op imod 30 mand overfaldt en enkelt mand. Alligevel afviser ordensmagten efterfølgende, at der skulle være tale om bandeproblemer eller narko-kriminalitet. Dansk Folkeparti efterlyser ærlig snak.

Af André Bentsen

Et overfald fik fredag aften politiet til at afspærre et boligområde ved Maglekær. Et vidne havde set en mand komme gående på gaden, hvor han angiveligt bliver mødt af et sted mellem 15 og 30 mand, der overfalder ham.

Anmeldelsen fik politiet til at rykke hurtigt ud og afspærre området.

“Vi har en formodning om, at det handler om markedet for euforiserende stoffer,” oplyste Lars Jørgensen, der er vagtchef i Københavns Vestegns Politi kort efter til Ritzau.

“Han er ikke kommet slemt til skade,” fortæller vagtchefen, der ikke ønsker at oplyse, hvordan han blev overfaldet eller hvor gammel han er.

“Han har det tilsyneladende fint nok,” siger vagtchefen på det tidspunkt til nyhedsbureauet.

Selvom politiet var massivt til stede med både betjente og hunde lykkedes det ikke at finde frem til den store gruppe af gerningsmænd.

Vær nu ærlig

På trods af de mange mennesker, som angiveligt var involveret i episoden, tror vagtchefen ikke umiddelbart, at episoden ikke banderelateret.

Og det er den slags standard-bemærkninger, der nu får den lokale viceborgmester, Niels Spittau (O) op af stolen.

“Gud-fri-mig-vel! Hvis det ikke er banderelateret så betyder det, at samfundet udover bande kriminalitet også har anden kriminalitet, i dette tilfælde narko kriminalitet. Som om det ikke også er alvorligt,” skriver han i et debatindlæg på side 14 i Rødovre Lokal Nyt.

“Det er på tide, at det lokale politi og det ansvarlige politiske niveau, Socialdemokratiet, ophører med at komme med pædagogiske bortforklaringer omkring det lokale narkotikamarked og kriminalitet i øvrigt,” skriver Niels Spittau og fortsætter:

“Et marked, der åbenlyst florerer rundt omkring i kommunen. Et af de nyeste steder er krydset ved Juletræsgrunden ved Roskildevej/Tårnvej.”