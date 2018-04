DM i kuglekast

petanque Der er forår i luften og på søndag den 15. april afholder Rødovre Petanque Klub og DGI Landsdelsmesterskab i Double for klubhold.

Af Christian Valsted

Det foregår i Espelunden på grusbanen for enden af Rødovre Parkvej fra klokken 9.00.

”Vi regner med at der kommer ca. 40 doublerpar og spiller. Kom gerne forbi, se spillet og mærk stemningen når petanque både er tæt og engageret kamp om pladserne samt hyggeligt samvær,” lyder opfordringen fra formand Svend Terney.

Skulle du blive bidt af en skør petanquekugle, oplyser Rødovre Petanque Klub at alle er meget velkomne til at komme på klubbens baner tirsdag og torsdag kl. 18.00.