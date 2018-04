Der er ingen grund til at frygte stolen

Ulrik Juhl mener at der er ingen grund til at frygte tandlægestolen Foto: SignElements

Smil Turen i tandlægestolen skræmmer mange. Ikke mindst dem, som frygter smerten og regningen, men det er der ingen grund til. Det mener tandlæge Ulrik Juhl, som har udviklet en særlig teknik til at skabe ro omkring turen i den varme stol.

Af Ida-Marie Olesen-Laugesen og Maria Rosenkrantz de Lasson (Rødovre Gymnasium)

Lyden af larmende bor og tænder der knuses kan vække en frygt i de fleste. Det kan det første uhyggelige blik på tandlægeregningen også. Måske derfor vælger mange at springe tandlægebesøget over, men gør man det flere gange, bliver både frygten og regningen større.

“Jo længere tid folk venter med at tage til tandlægen, jo mere omfattende bliver behandlingen,” fortæller Ulrik Juhl fra ‘Rødovre Centrum Tandlæge og Implantatcenter’.

Annonce

“Der er primært to grunde til at folk ikke går til tandlægen: første grund er, at de ikke har råd, anden grund er at de frygter smerten,” konstaterer han.

Når borgere vælger ikke at besøge tandlægen, mister man også chancen for at få bugt med et mindre problem, inden det vokser sig stort og bliver til et stort problem som kan få alvorlige konsekvenser både helbredsmæssigt og socialt.

Handler om tillid

Men turen i tandlægestolen behøver ikke at være den skrækkelige oplevelse, som mange frygter.

I Ulrik Juhls guide til en smertefri oplevelse i tandlægestolen står der, at det er vigtigt at vælge en tandlæge, som man har tillid til. Derudover er det vigtigt at fortælle tandlægen, at man er nervøs, så tandlægen kan hjælpe patienten sikkert igennem behandlingen.

“I dag har vi så gode midler og metoder, at det faktisk er muligt at behandle en patient helt uden smerter,” siger Ulrik Juhl. I helt særlige tilfælde tilbyder Rødovre Centrum Tandlæge og Implantatcenter angstdæmpende medicin og i særlige tilfælde fuld narkose.