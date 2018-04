Damhuskroen lukker ikke

Damhuskroen skal males hvid og så lukker det historiske sted i øvrigt ikke, selvom rygterne siger noget andet. Foto: Arkiv

damhuskroen Damhuskroen skal hverken rives ned eller lukke. Faktisk er den historiske kro bevaringsværdig, men alligevel kæmper kroens forpagtere med rygter om det modsatte. ”Ombygningen af Damhustorvet får mange til at tro, at vi er lukket helt ned,” siger forpagter Camilla Danielsen.

Af Christian Valsted

En ’ikke-historie’ får nu forpagter af Damhuskroen, Camilla Danielsen, til at reagere. For i en tid, hvor hun er i fuld gang med at gøre kroen klar til forårets bryllupper og konfirmationer, og hver uge sørger for at der er gang i kroens natklub, kæmper hun med rygter om at Damhuskroen har drejet nøglen om.

”Vi lider under boligbyggeriet på Tivoligrunden og ombygningen af Damhus-

torvet. Mange er efterhånden af den opfattelse at Damhuskroen er lukket eller skal lukke fordi vi er klemt inde i byggerodet, men det er helt forkert. Vi lukker ikke,” siger Camilla Danielsen, inden hun fortsætter.

”Vi har kunder der ringer og spørger om deres arrangementer er aflyst fordi de hører rygter om, at vi er lukkede og de henvendelser har vi fået flere af, så derfor reagere vi nu,” siger forpagteren, der helt konkret vil fremskønne en kommende renovering af Damhuskroen.

Kroen skal males hvid

Den bevaringsværdige Damhuskro står foran en snarlig renovering. Den afskallede og gullige facade skal males hvid og småsprossede vinduer skal give kroen sit historiske udtryk tilbage.

”Det bliver en gammel kro i ny format,” siger

Camilla Danielsen, der håber, at kroens nye udtryk vil fjerne al tvivl om, at Damhuskroen er på vej mod lukning.

Det ligger helt fast, at Damhuskroen skal renoveres. Da Kommunalbestyrelsen vedtog lokalplanen, for opførelsen af den nye bebyggelse på det tidligere Damhus Tivolis område, var en del af formålet også at sikre den bevaringsværdige kro med dens oprindelige arkitektoniske udtryk, som den fremstod i 1914.

Lokalplanen sikrer således, at fremtidige bygningsarbejder på kroens facade skal udføres, så facaden føres tilbage til sit tidligere historiske udtryk.

Det er den proces, som Camilla Danielsen nu vil fremskønne.

”Vi håber, at vi allerede her i 2018 kan komme i gang med renoveringen for kroen kunne godt bruge en kærlig hånd,” siger Camilla Danielsen.