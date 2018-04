Centeret bliver endnu større

I dag er det Rødovre Centrums fødselsdag. Det fejrer Danmarks største center med nyheden om, at man næste år bliver endnu større.

Byggeplaner I anledning af fødselsdagen har Rødovre Centrum A/S i dag meddelt sine lejere og naboer, at man ikke stopper pakker kranerne sammen, når den nuværende udvidelse står færdig, men istedet inddrager resten af grundene på Højnæsvej for at gøre plads til et kæmpe byggemarked.

Af André Bentsen