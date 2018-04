Boksere fik guld hos naboerne

Fakta

Den lokale bokseklub havde taget 9 boksere med til Hvidovre, da der var

Hvidovre Box cup international turnering, men kun seks fik kamp.

"Første mand i ringen var Reda Abbas u.17 fluevægt, hvor han viser overskud og overblik. Vi har Reda som en klar vinder, men dommerne ser desværre anerledes på det og Reda kommer ikke videre til finalen," fortæller Stuart Watson fra Rødovre Bokseklub.

Den næste semifinale var senior weltervægt, hvor Mamadou Dosso skulle møde en rutineret bokser fra BK Kelly, men 'Mama', som de kalder ham i ringen, bokser en god kamp og kommer videre til finalen.

Benjamin Trajano (red: let mellemvægt u.17) møder i finalen en meget høj bokser som han har mødt før fra Team Bredahl. Benjamin viser ikke hvad han kan den dag og taber desværre kampen.

"Næste mand var vores senior let sværvægt Janick Magnussen han møder en rigtig god bokser fra Sverige første to omgange er meget tætte, men Janick hiver sejren med hjem i 3 omgang," fortæller Stuart Watson.

Antanans Kaminskas er måske Rødovres bedste senior sværvægt bokser. Han møder mødt en meget stærk svensker fra BK Fox, men Anton er en stærk bokser og sender sin modstander til tælling to gange under kampen og hiver fortjent en guldmedalje med hjem til Rødovre.

Om søndagen havde Rødovre to finalister.

Christian Stanca bliver rykket op en vægtklasse til weltervægt og giver cirka fem kilo væk. Christian bokser en rigtig god kamp men taber desværre til en bedre bokser.

"Sidst men ikke mindst for denne weekend havde vi Mamadou i ringen igen, hvor han møder en meget dygtig bokser fra St. Pancras London. Det var en fantastisk kamp hvor begge boksere gav sig 110 procent. Sejren gik med dommerstemmerne 3-2 til den engelske modstander Christian Thomas," ærgrer Stuart Watson sig, men han fik alligevel noget at glæde sig over.

Til sidst blev stævnets bedste fighter ud af de 200 boksere nemlig kåret. Og valget faldt på netop Mamadou.