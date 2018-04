B.77 kom godt fra land

Miki Mikkelsen, billedet, blev matchvinder, da B.77 vandt forårets første kamp ude over Grantoften. Foto: Arkiv

seriebold Drengene fra 'Hampen Park' fik en vigtig sejr, da forårssæsonen blev skudt i gang i weekenden.

Af Christian Valsted

De lokale drenge fra B.77 fik den bedst tænkelige start på forårssæsonen i serie 2, da de i weekenden kæmpede sig til en 1-0 sejr på udebane over Grantoften.

Den garvede målræv Miki Mikkelsen stod for kampens enlige scoring, efter oplæg fra Mikkel Tribler, og med sejren er B.77 kun to point fra den andenplads, der kan sende dem op i serie 1.

”Vi går altid efter at vinde og dermed også at rykke op. Sidste gang drengene rykkede op i serie 1 knækkede filmen og de rykkede ned med et brag. Det har måske skræmt nogle af spillerne, men vi skal vise, at vi godt kan være med og derfor er målet oprykning,” siger cheftræner Daniel ’Dalle’ Fritz, inden han sætter ord på weekendens vigtige sejr.

”Vi spillede godt de første 20 minutter og får scoret et mål, men herefter bliver kampen desværre meget fysisk præget og det var ikke til vores fordel. Vi formående at bevare roen og fik de tre point som vi var kommet efter,” siger Fritz, der ser frem til weekendens kamp på hjemmebane.

”Det er noget helt særligt ved at spille hjemme. Banen er ikke verdens bedste og nok ikke til vores fordel, men der er en fantastisk stemning, som man ikke finder mange andre steder,” siger Daniel Fritz om kampen mod Bagsværd BK, der spilles på ’Hampen Park’ lørdag klokken 13.