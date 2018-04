Avarta vandt sikkert i egen hule

For tredje hjemmekamp i træk vandt Avarta i søndagens og er nu bare ét point fra oprykningspladsen. Foto: Arkiv

fodbold For tredje hjemmekamp i træk vandt Avarta i søndagens og er nu bare ét point fra oprykningspladsen.

Af Mike Hjulmand

Avarta tog søndag eftermiddag imod Sydvest i det dejlige forårsvejr i Espelunden. Sydvest indtog rækkens næst sidsteplads inden opgøret og der var også tydelig forskel på de to mandskaber. Avarta sad på spillet fra start og producerede gode chancer, dog uden mål som følge i indledningen. Målene kom dog. På et hjørnespark slog Berat Beciri bolden til bagerste stolpen, hvor en helt fri Christian Offenberg satte ‘de grønne’ i front. Meget kort inden dommeren fløjtede til pause slog Avarta et indlæg i boksen hvor ”TC” dukkede op og hjemmeholdet kunne derfor gå til pause foran 2-0.

Målmager for tredje kamp i træk

Avarta kom ud til 2. halvleg som de sluttede den første. Efter blot to minutter stod der 3-0. Thiago Pinto Borges scorede for tredje kamp i træk og afgjorde reelt hjemmekampen med sin scoring. Sydvest kom bedre med og fik også tilkendt sig et straffespark, som Morten Bank dog tog sig af. Avarta fik derfor en 3-0 sejr med sig i den uhyre tætte topkamp.

Thiago Pinto Borges scorede for tredje kamp i træk og den brasilianske dribler var naturligvis tilfreds med dagens søndagens resultat.

”Det er altid rart at være der sammen med holdet og få spilletid og dejligt at score,” lyder det fra den brasilianske kreatør.