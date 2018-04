Avarta overvandt chokstart

Avarta sneg en 3-2 sejr hjem i Espelunden.

Fodbold Avarta kom bagud efter få minutter, men ”TC” medvirkede med to mål til, at de grønne fik de tre point.

Af Mike Hjulmand

Dagens opgør mellem Avarta og Skovshoved bød på mange mål og folk var mødt op grundet det gode vejr og takterne på forår der lå i luften. Kampen begyndte dog med alt andet end gode takter for hjemmeholdet, da Nicolai Vallys sendte bolden i kassen for udeholdet efter blot tre minutter. Minutterne efter var det forsat Skovshoved der bare forsatte med at køre på og det så ud til det skulle blive en skidt dag for Avarta, men efter godt 20 minutter vendte det. Hjemmeholdet begyndte at vinde deres nærkampe og sad på spillet, hvilket også gav pote da ”TC” via et godt indlæg fra Seeju King kunne heade Avarta på 1-1 og det var også resultatet ved pausen.

Brasiliansk målscorer afgjorde

Annonce

Avarta kom ud som de sluttede første halvleg og endnu et godt indlæg denne gang fra Christian Offenberg der fandt Thomas Overgaard Christiansen der for anden kamp i træk blev dobbelt målscorer. Skovshoved viste dog god moral og fik udlignet til 2-2 selvom det var Avarta der var klart bedst i denne anden halvleg ellers, ‘de grønne’ produceret mange store chancer, Saban Özdogan med en kæmpe mulighed tæt foran mål der dog blev reddet stregen, men Avarta fik sat den afgørende scoring i kassen. Thiago Pinto Borges kom alene igennem og satte køligt hjemmeholdet på sejrskurs.

To målskytte for anden kamp i træk

Avarta har fået deres stærke angriber i gang i foråret og for anden kamp i træk scoret Thomas Overgaard Christiansen to mål. ”Det er super dejligt, det vigtigste er tre point, men som regl er det angriberne der scorer og det er det også her. Jeg forsætter bare hvor jeg slap i efteråret og med at score mål så vi kan få tre point, lyder det fra ”TC”