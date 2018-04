Astrups hjerte banker et år mere for Rødovre

Rasmus Astrup har forlænget med ét år i RMB

Ishockey Efter sidste sæsons uhyggelige advarsel, er publikumsdarlingen, Rasmus Astrup, igen at finde i den rød-hvide trøje, når RMB tørner ud efter sommerferien.

Af André Bentsen

En blodprop i hjertet satte en voldoms stopper for Rasmus Astrups bedste sæson i lange tider.

Torsdag blev han af lægerne på hospitalet igen erklæret fit for fight og det fejrede den smilende playmaker med at sætte sin krussedulle på en ny kontrakt med Rødovre Mighty Bulls.

Annonce

“Blodproppen var væk, og jeg skal fortsætte med medicin indtil 1. august, men jeg må desværre godt sommertræne, eller hvad man nu skal sige,” griner Rasmus Astrup, mens børnene leger i baggrunden.

Hele familien og resten af hockeydanmark fik et kæmpe chok, da udmeldingen om hans blodprop i hjertet, rystede Rødovre.

Nu skulle der imidlertid ikke være noget i vejen for at følge op på sidste års gode kontakter.

“Det er faktisk ikke noget, der spøger i baghovedet og jeg var klar allerede i januar, hvis jeg selv havde måtte bestemme. Hele familien er glade for meldingen fra lægerne, og vi ser frem mod næste sæson sammen,” siger Astrup, der netop af hensyn til børnene kun har skrevet en etårig kontrakt.

“Så må vi se, hvad der sker fremadrettet,” siger han.

Mange kunne se ham i arenaen under de tætte kvartfinalekampe mod Rungsted, og der er ingen tvivl om, at en af hans specialer, nemlig powerplayspillet, var stærkt savnet.

“Det var frustrerende ikke at kunne være med og især til at gøre en forskel i specialteams, hvor jeg selv synes, jeg er god. Hvis jeg skal se på mig selv, så havde jeg en okay start på sidste sæson, og det blev bedre og bedre. Da jeg blev syg gik det både godt for mig og holdet, men jeg ville gerne have bidraget mere til sidst,” siger han og tilføjer:

“Jeg synes projektet der er startet i år er rigtig positivt. Alting har været en god oplevelse. Man gør mere ud af det en tidligere. Det kan man mærke som spiller og det vil jeg gerne være en del af. Jeg er fra Rødovre, og det her jeg hører til og føler mig hjemme.”

Selvom mange blev overrasket over RMBs flotte 3. plads i grundspillet, håber Astrup på en gentagelse.

“Det stræber man som spiller efter, men det bliver svært at kunne gøre det samme igen næste år, men jeg håber på det og måske får vi et lidt større budgetteret hold,” understreger han.

I disse dage er flere Rødovrespillere til optaktskampe med landsholdet. Spillere, der set over hele sæsonen faktisk ikke spillede bedre end Rasmus Astrup. Alligevel tør han ikke drømme alt for højt om en kamp i landsholdstrøjen.

“Det er trænerens opgave at udtale sig om, hvorvidt jeg er god nok, men det er klart at jeg gerne vil derhen, hvor jeg kan komme på tale til landsholdet. Nu har jeg et par måneder med lidt ting jeg skal indhente på grund af sygdommen, men jeg kommer tilbage i det niveau jeg havde i januar og så lidt til. Det vil jeg gerne love holdet,” slutter Rasmus Astrup.