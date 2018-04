Alle skal mærke de gode tider

Lizette Risgaard er fast blogger i Rødovre Lokal Nyt. Lizette er formand for LO i Danmark og mor med bopæl i Islev, Foto: Arkiv

kvinder med kant Der er forår i luften. Endelig. Efter en alt for lang vinter kan vi igen nyde solen på altanen, i haven eller i parken. Der er også forår i dansk økonomi – og det smitter af på humøret hos os alle sammen. Op igennem min opvækst var ledighed noget af det, der skabte størst utryghed. Både blandt børn og voksne.

Af Lizette Risgaard

Derfor er det så afgørende, at alle nu får del i fremgangen. Ikke kun dem med de store bonusser og de i forvejen vellønnede jobs. Men også ham, som lige mangler et hygiejnekursus for at leve op til kravene i jobopslaget fra det lokale hotel. Eller hende, hvis job som ufaglært produktionsmedarbejder blev nedlagt, og som nu har brug for et uddannelsesløft, så hun kan blive faglært. Eller de ledige, som har behov for at snuse til en virksomhed i jobrotation, inden ansættelsesbeviset skrives under.

Giv nu også de mennesker en chance for at komme med på opsvinget.

For trods økonomisk fremgang står der fortsat over 100.000 uden job. Derfor er det så grotesk, at både arbejdsgivere og regeringen konstant råber: ”Mangel på arbejdskraft” og ”Vi har brug for flere udenlandske lønmodtagere”. Hallo, kig Jer omkring! Det giver ikke mening at gøre det billigere at hente flere udlændinge. Vi har mange her i landet, som gerne vil bidrage.

Det er lige netop nu, virksomhederne har en gylden chance for at tage de mange mennesker, som står på spring på kanten af arbejdsmarkedet, med ind. Det er nu, der skal investeres i uddannelse. Det er nu, vi skal sikre os den arbejdskraft, vi får brug for i fremtiden. For ét er sikkert: Vi kommer til at mangle titusindvis af håndværkere, teknikere og sosu-assistenter, hvis ikke vi sørger for at uddanne dem, mens tid er.

Vi har også masser af ressourcer blandt deltidsansatte, som ønsker at komme på fuld tid. Mange sukker efter flere timer. Ikke mindst i den offentlige sektor, der jo er en forudsætning for, at virksomhederne fungerer ordentligt. Hvis ikke daginstitutioner, ældrepleje og hospitaler kan tage forsvarligt vare på vores børn, syge og ældre, kan vi andre ikke passe vores job. Så enkelt er det.

Danmark er fuld af mennesker, der kan og vil, hvis de får chancen. De er en fantastisk, men ubrugt ressource. Brug den dog!

I LO har vi netop samlet et par håndfulde forslag til at få alle med. Vi kalder det ”Gode Tider til gavn for alle”. Et konservativt skøn er, at vores forslag til sammen kan skaffe 25.000 ekstra faglærte. Hertil kommer allerede indgåede aftaler om efteruddannelse og flere praktikpladser. Så det er svært at se, at der er behov for at gøre det endnu billigere at få udenlandsk arbejdskraft.

Til dig, som læser det her, og som leder efter et job: Snak med din fagforening, din a-kasse eller dit lokale jobcenter og sig til, hvis du har brug for nye færdigheder. Det er nu, de skal hjælpe dig videre. Så vil jeg til gengæld kime politikerne ned på Christiansborg, så de sørger for endnu bedre rammer til at hjælpe dig i gang.