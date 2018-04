67.000 bakker op om Frederiks forslag

På 10 dage lykkedes det Frederik Mathiasen Nielsens forslag at opnå de nødvendige 50.000 underskrifter. Siden er antallet af støtter vokset til over 67.000 og inden sommerferien forventes det, at forslaget skal behandles af Folketinget. Foto: Brian Poulsen

borgerforslag Ministerpensionen skal afskaffes. Så klart er budskabet fra Islevborger Frederik Mathiasen Nielsen og han er langt fra alene. På rekordtid har hans borgerforslag fået nok støtter til videre behandling i Folketinget.

Af Christian Valsted

Her er Frederiks borgerforslag Det foreslås at særlige pensionsvilkår for medlemmer af folketinget afskaffes så pensionsvilkår følger pædagogernes overenskomst. Ministerpension afskaffes, i stedet indbetaler arbejdsgiver og medarbejder til pensionsordning efter gældende overenskomst. Pension til ministerbørn bortfalder herved også. Folketingsmedlemmer og ministre følger den almindelige folkepensionsalder og kan ikke få udbetalt pensioner opsparet under udførelse af borgerligt ombud tidligere end denne alder.

Den 38-årige familiefar Frederik Mathiasen Nielsen fra Islev havde ikke i sin vildeste fantasi regnet med, at mere end 67.000 borgere ville bakke op om hans borgerforslag, men på bare 10 dage har forslaget fået så meget vind i sejlene, at landets folketingspolitikere inden længe skal tage stilling til om ministerpensionen skal afskaffes.

Forslaget har været tilgængeligt på siden borgerforslag.dk siden fredag den 23. marts og allerede i dagene efter kunne Frederik se, at der var stor tilslutning til hans forslag om at afskaffe den nuværende ministerpension og erstatte den med pensionsvilkår der følger pædagogernes overenskomst.

”Og det tog for alvor fart, da Ekstra Bladet kontaktede mig og historien blev delt på Nationen,” siger Frederik.

Det er ikke spor pjat

Det var over en god middag med en række venner, at idéen til forslaget fik næring. Samtalerne gik blandt andet på de igangværende overenskomstforhandlinger.

”Flere til middagsselskabet er offentlig ansatte og vi talte blandt andet om de arbejdsvilkår der trykker dem og om, hvor uretfærdigt det egentlig er, at politikerne giver dem selv bedre vilkår end os andre.

Man kan vel godt kalde det politikerlede og så besluttet jeg mig for at lave forslaget,” siger Frederik, der på ingen måde er politisk aktiv.

”Jeg har vist engang været næstformand i elevrådet, så min politiske karriere topper lige i øjeblikket,” siger Frederik, der fra den ene dag til den anden havnede i mediemøllen. Blandt andet har Venstres forsknings- og uddannelsesminister, Søren Pind, kaldt forslaget for ’pjat’, men lidt modvind skræmmer på ingen måde Frederik Mathiasen Nielsen.

”Jeg har et budskab, som jeg kan stå 100 procent inde for og så længe jeg kan det, har jeg intet problem med, at der er fokus på mig som person. Politikere og ministre har nogle meget lukrative vilkår, som vi andre ikke har og det vil jeg gerne gøre op med,” siger Frederik, der regner med at holde en fridag, når forslaget senere skal behandles.

”Politikerne bør tage et borgerforlag alvorligt, når det samler over 65.000 stemmer og selvom jeg ikke tror forslaget bliver stemt igennem, er det med til at starte en vigtig debat.

Folketinget oplyser, at Frederiks forslag forventes at være klar til behandling inden sommerferien.

Sådan fungerer det

Hvis et borgerforslag opnår de 50.000 nødvendige støttere, skal partierne i Folketinget tage stilling til, hvem der vil fremsætte forslaget som et konkret beslutningsforslag. Forslaget bliver altså ikke automatisk fremsat i Folketinget, når det har opnået 50.000 støttere. Ifølge grundloven er det nemlig kun ministre og medlemmer af Folketinget, der kan fremsætte forslag i Folketinget. Hvis borgerforslaget fremsættes i Folketinget, vil det gennemgå samme behandlingsproces som almindelige beslutningsforslag.