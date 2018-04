40 år med vin og Rødovre

Den erfarne vinmand Michael Blendstrup, fra MENY i Rødovre Centrum, fejrede i torsdags 40-års jubilæum. Foto: Brian Poulsen

jubilæum: En af Rødovres varmeste vinmænd fejrede i torsdags 40 års jubilæum i MENY.

Af André Bentsen

Hvis nogen havde fortalt en af byens mest vidende vinmænd, at han skulle blive på den samme arbejdsplads i 40 år, havde han nok troet, at det var en aprilsnar. Men selvom Michael Blendstrup stemplede ind i MENY på den 1. april 1978, var det altså ikke en vittighed.

“Vores vinmand Michael Blendstrup blev ansat her i butikken, Rødovre Centrum den 1. april 1978. Det fejrer vi med en reception i butikken, da der sikkert er mange af vores ældre stamkunder der gerne vil komme og sige tillykke til Michael,” sagde MENYs købmand, Søren Engberg før receptionen i torsdags.