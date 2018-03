Viceborgmester lockouter sig selv

“Jeg er medlem af HK, arbejder på et jobcenter i en nabokommune, og har modtaget lockoutvarsel fra Kommunernes Landsforening (KL), som jeg render til møder i som kommunalbestyrelsesmedlem. Lidt karikeret lockouter jeg mig selv i en konflikt, som ingen siger, at de ønsker,” forklarer Peter Mikkelsen.

Selvom han i praksis er valgt som byens arbejdsgiver for vores offentlige ansatte, kalder han medarbejdernes kamp for en ulige kamp sammenlignet med forhandlinger på det private område og han synes det er værd at huske, at det måske nok var de faglige organisationer som åbnede ballet ved at varsle konflikt, men at KL svarede igen ved at skrue konflikten op med en væsentlig større lockout.

“En ulige kamp, da de faglige organisationers strejkekasser ikke rækker langt mod statskassen. I den sammenhæng er der ingen sammenligning til konflikter på det private område,” siger Peter Mikkelsen.

Han henviser til, at der ikke er den store forskel på lønmodtagernes og arbejdsgivernes lønkrav, og den betalte frokostpause er der heller ikke den store uenighed om.