Uffe Elbæk gæster årsmøde

Alternativets lokale afdeling får besøg af partiets leder, Uffe Elbæk, når der er årsmøde på Rødovregaard den 14. marts. Foto: Thit Andersen

politik Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, giver en stemningsrapport fra Christiansborg, når lokalforeningen inviterer til årsmøde på Rødovregaard den 14. marts.

Af Christian Valsted

Alternativet måtte, efter sidste efterårs kommunalvalg, sande, at det ikke blev i denne omgang, at det grønne og miljøbevidste parti blev repræsenteret i Kommunalbestyrelsen. Men selvom det ikke lykkedes at høste stemmer nok til pladser i byrådet, fortsætter partiet ufortrødent og de lokale ’alternavister’ har i sinde at følge den nye kommunalbestyrelses arbejde tæt.

”En af mærkesagerne i valgkampen var borgerdrevne forslag, hvor borgerne for nærværende skal samle 1350 underskrifter, for at få en sag behandlet i Kommunalbestyrelsen. Flere partier og borgmesteren gav positiv tilbagemelding på Alternativets forslag om at nedsætte dette tal til 500, for at fremme det lokale demokrati. Partiet vil derfor presse på for at fremme processen,” fortæller partiets pressetalsmand, Preben Riel.

Fra Borgen til gården

På onsdag, i næste uge, kan du høre mere om partiets fremtidsplaner i bestræbelserne på skabe en synlig lokalkreds og samtidig få en status på partiets politik på Christiansborg, når leder Uffe Elbæk kommer forbi og kommenterer på den politiske situation på Christiansborg.

”Det er selvfølgelig kun nuværende medlemmer, der kan stemme til dagsordens punkter, men alle er velkommen til at overvære årsmødet. Og selvfølgelig vil der være mulighed for spørgsmål til Uffe Elbæk om partiets politik,” siger Preben Riel.

Alternativets årsmøde finder sted på Rødovregaard onsdag den 14. marts klokken 19.