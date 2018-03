U15 DM – dag 2

Foto: Red.

ishockey Rødovre Skøjte Arena danner rammen om DM i ishockey for spillere under 15 år. De jyske mestre fra Aab har fået den bedst tænkelige start med to sejre, men DM er stadig helt åbent. Avisen dækker samtlige kampe og er på plads klokken 9, når den første kamp spilles denne lørdag.

Af Peter Fugl Jensen