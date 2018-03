U15 DM – afgørelsens timer

Foto: Red.

ishockey Dag 3 til U15 DM er også afgørelsens timer. Aab, Herning og Rødovre skal udkæmpe slaget om medaljerne og det er stadig åbent, selvom Rødovre og Aab står med de bedste kort på hånden.

Af Peter Fugl Jensen

Stillingen

Nr. Hold K Mål P 1) Rødovre 4 15-6 10 2) Aab 4 16-6 10 3) Herning 4 12-9 9 4) Gentofte 4 13-11 6 5) Rungsted 4 7-17 1 6) Frederikshavn 4 7-21 0

Dagens kampe, søndag den 18. marts

Kl. 09:00 Rungsted-Frederikshavn

Kl. 11:00 Rødovre-Herning

Kl. 13:00 Gentofte-Aalborg

Spillet om DM-guldet er helt åbent, men fakta er, at værterne fra Rødovre selv kan afgøre, om de skal genvinde guldet, som de også vandt, da de var i tilsvarende årgang som U13 og i øvrigt er forsvarende U15 Danmarksmestre.

Men det kræver en ’ren’ sejr over Herning. Ender kampen i overtid, uanset hvilket hold der vinder, så kræves der hjælp af Gentofte, som skal besejre Aab.

Vinder Herning eller Rødovre-Herning ender i overtid, så står Aab med de bedste kort på hånden, for så skal de ’bare’ vinde over Gentofte.

Skal Herning skøjte hjem guldet, så kræver det, at de vinder over Rødovre og at Gentofte tager point fra Aab.

Jo, det er helt åbent og det bliver en spændende søndag, der starter med slaget om at blive Danmarks femte bedste U15 mandskab anno 2018. Det bliver vinderen af kampen mellem Rungsted og Frederikshavn.

Positive overraskelser og en skuffelse

Dette U15 DM har været med mange positive overraskelser.

”Jeg har sat mange gode kampe, men det som går igen, er at holdene spiller meget taktisk. Normalt i grundspillet og ofte til U15 DM, så masser man på og tænker meget fremadrettet. Sådan har det ikke været i år, der afventes, matches kæder og man lurer på modstandernes fejl,” vurderer Rungsteds U17 træner Henrik ’Duller’ Schultze, der har sin eget hold, som DMs største overraskelse.

”Rungsted har overrasket mig meget. De har spillet lige op med alle hold og kunne, med lidt held, have haft flere point. Det havde jeg ikke troet og det viser sig, de er sportsligt fuldt berettiget til dette DM.”

Daniel Rasmusen, der er med i trænerteamet omkring U16- og U17-landsholdene.

”Jeg har set mange gode kampe og ishockey på et højere niveau end jeg havde forventet. Det ser spændende for fremtiden.”

Deres udsendte har set samtlige kampe og skrevet om dem alle. Jeg følger ungdoms-ishockey tæt, især på Sjælland, og havde nogle klare forventninger før dette DM. Det var, at Gentofte og Aab var storfavoritter med Herning som outsidere. Indrømmet, jeg havde ikke den store tiltro til et ungt, smalt og fysisk underlegen rødovremandskab, som oven i købet har manglet deres målkonge Marcus Almquist, men jeg er blevet sat på plads.

Som en enhed, eller rettere helhed, har Rødovre overrasket enormt positivt og med deres brede spil på tre kæder, er de ligeså langsomt vokset sig bedre både med hensyn til spil og selvtillid, som turneringen er skredet frem.

Det er ikke fordi, jeg skriver for lokalavisen, for i min daglige gang, har jeg mine ’aktier’ i Gentofte, og jer mener faktisk, jeg ser og oplever ungdomsishockey objektivt. Rødovre har været den største overraskelse for mig, uanset om de bliver nummer 1, 2 eller 3.

Aab er bare gode og har ubetinget Danmarks bedste 1. kæde. Jeg ved godt, at Philip Nolsøe fylder meget, så man kan komme til at glemme kædens øvrige spillere, men de holder alle høj klasse. Personligt glæder jeg mig over at se Andreas Nielsson skøjteløb og Jonas Haugaards eminente blik for spillet.

Alle i kæden har en unik teknik og bag den farlige angrebstrio står to super rolige backs, der også er gode til at igangsætte deres forwards. Jeg kunne dog tænke mig, at de tre forwards bruger deres backs noget mere, når de har bidt sig fast i angrebszonen, som de gør rigtig ofte.

Herning er det mest organiserede hold i egen zone, hvilket især Gentofte fik at mærke. I det hele tager er Herning bunsolide og taktisk stærke. Desuden glæder det mig, at uldjyderne også kører særdeles bredt.

Hos Herning har to spillere sprunget i øjnene. Det er Mikko Lønne Sørensen, der har taget et stort slæb i 3. kæden og på den måde løftet sit hold. Han viser sin kreative kunnen i powerplay og når holdet går ned på to kæder.

Desuden må Anil Øzbay være enhver træners drøm på isen. Han arbejder stenhårdt i hvert eneste skift, får vundet en masse nærkampe og får flyttet pucken frem på isen.

Når man taler Herning taler man naturligvis også Emma-Sofie Norström, der har stået et flot DM, hvis man lige ser bort fra kampen mod Rungsted.

Gentofte er DMs store skuffelse. Jeg havde enorme forventninger til det fysisk stærke hold, som også er skøjtestærkt, der er et af få hold i Danmark med mange fra årgang ’03. Men holdet har spillet låst, individuelt og uden intensitet i spillet. De store stærke spillere har virket dvaske uden fart i skøjteløbet og så har spillet slet ikke hængt sammen.

Frederikshavn og Rungsted har gjort det godt og vist, de er berettiget til dette DM. To spillere har stjålet mit hjerte. Det er Frederikshavns back Anton Stenbakken og Rungsteds ditto Viktor Bergquist. Begge holder enormt højt niveau, selvom de ikke spiller på Danmarks bedste hold.