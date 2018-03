U13 blev sjællandsmestre

Rødovres U13 sjællandsmestre. Foto: Privat

ishockey RSIKs U13 levede op til favoritværdigheden, da de i suveræn stil vandt Sjællandsmesterskabet i weekenden.

Af Peter Fugl Jensen

Der var absolut ingen slinger i valsen, da Rødovres U13 vandt SM i weekenden, da Herlev var værter. Netop Herlev var modstanderen i finalen, som RSIKs talentfulde årgang vandt med 7-3. Rødovre var foran 5-0 efter 14 minutters spil, hvorefter Herlev kom stærkt tilbage og reducerede til 7-5.

Men der var aldrig tvivl om at SM-guldet skulle til Rødovre og da Sebastian Shillito scorede to gange i slutfasen blev det cementeret, hvor sjællandsmesterskabet skulle placeres.

På vej til SM-guldet vandt RSIK med 6-0 over Gentofte og 7-1 over Hvidovre. Herlev blev vicemestre, mens Gentofte fik bronze, mens Hvidovre skal spille to play in kampe mod Rungsted om den sidste DM-plads. DM blev afviklet i Granly Hockey Arena i Esbjerg den 23.-25. marts. Der er Rødovre og de jyske mestre fra Aalborg favoritter til DM-titlen, men som enhver træner siger: ”alt kan ske til et DM.”