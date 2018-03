Sammen med 29 andre kan du nu blive en del af sundhedscenterets vægttabshold. Foto: Brian Poulsen

Sundhed Det er ikke let at tabe sig, til gengæld kan det blive nemmere at få styrke til det med nyt kursus i Rødovre Sundhedscenter .

Af André Bentsen

Der står vægttab og en sundere livsstil på forsiden af programmet, når ‘Styrke til vægttab’ skal sælge sig selv i punktform.

Kurset er for borgere, som har et BMI over 30, og som er klar til at gøre en aktiv indsats for at ændre vaner med henblik på et vægttab. Alle kursister skal være i den erhvervsaktive alder.

”På kurset er der fokus på livsstilsændringer, motivation, vaner, sammensætning af kosten, psykologi og meget mere. Du vil gennem kurset blive vejledt af sundhedsfaglige medarbejdere, som vil støtte og inspirere dig til ændringer, der kan føre til et varigt vægttab,” fortæller Bettina Kappel Andersen. Hun er sundhedskonsulent i Rødovre Sundhedscenter og tilføjer, at en stor del af gevinsten er et nyt netværk.

”Som deltager bliver du en del af et hold på cirka 30 kursister, som alle vil arbejde hen mod et varigt vægttab. Du får derved mulighed for at opbygge et netværk, som du under og efter kurset eventuelt kan dyrke motion og udveksle erfaringer med.”