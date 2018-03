Straffes for rockerudlejning

Retten i Glostrup har 19. marts idømt firmaet bag en ejendom i Rødovre en bøde på 30.000 kroner. Bygningen har været brugt som klubhus for Bandidos. Foto: Brian Poulsen

Retten i glostrup Firmaet bag den ejendom på Egegårdsvej, som har været udlejet til Bandidos, er blevet idømt en bøde på 30.000 kroner for at udleje i strid med byplanvedtægten.

Af Christian Valsted

Ifølge lokalplanen mod der ikke drives foreninger i industriområdet på Egegårdsvej og derfor har Rødovre Kommune kørt en sag mod udlejeren af en bygning på Egegårdsvej 56, da ejeren har udlejet bygningen Bandidos, der har brugt lokalerne som klubhus.

Retten i Glostrup idømte mandag den 19. marts firmaet bag en ejendom en bøde på 30.000 kroner for netop at overtræde planloven og byplanvedtægten, der kun giver mulighed for, at ejendommen kan anvendes til industri.

Rødovre Kommune gav i september 2017 påbud om, at ejendommen på Egegårdsvej ikke måtte anvendes som forsamlingslokale og borgmester Erik Nielsen (S) har flere gange understreget, at kommunen vil gøre alt for at for Bandidos ud af byen.

”De får ikke fred i Rødovre, så de kan lige så godt finde et andet sted at slå sig ned med det samme,” udtalte han i november måned sidste år.

Retten har nu givet firmaet til den 12. april 2018 for at få bragt forholdene i orden. Derefter vil firmaet stå til tvangsbøder på 2.500 kroner for hver påbegyndt uge, hvor ejendommen anvendes i strid med byplanvedtægten.