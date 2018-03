Storkonflikt

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Man magter næsten ikke, at Danmark skal gå i stå fra den 4 april.

Af Chrummer

Jeg ved godt, vi er så stolte af den ”danske model” – men jeg synes sgu, det er dårlig stil, man virkelig

ikke kan finde et kompromis.

Niveauet er lidt over børnehaveniveau og beskyldningerne flyver som skovle i sandkassen.

De offentlige ansatte vil gerne have samme stigning i lønnen som i det private. Det ville jeg så ikke anbefale, for personligt kan jeg da kun bryste mig af cirka 500 kroner om måneden før SKAT. Eller det der svarer til 2 liter minimælk om dagen – altså ikke noget luksus-øko-jersie-ko-mælk.

Min kone har lige skiftet job. Hun havde valget mellem et job i det offentlige eller et job i det private. Faktisk med lidt mere ansvar i det offentlige end det private… forskellen i lønnen var godt 10.000 om måneden – altså mere i det private. Det meste attraktive var arbejdstiden. For da hun var til jobsamtale klokken 16, da var både reception og døren lukket.

I gamle dage ville mange havde valgt jobbet i det offentlige. Bedre pension og et sikkert job… Sådan er det altså ikke længere. Tværtimod, pensionen er markant dårligere – ja og det der med et sikkert job, kræver så, at du er OK med, at du muligvis bliver flyttet til Tørrerøvelse i Jylland, når nogle politikere på Christiansborg får våde drømme om udkants-Danmark.

Nå, men hvem skal jeg så holde med? Staten eller de offentlige ansatte. Man kunne jo fristes til at holde med Staten, for det er jo trods alt skattekroner lønningerne skal betales med. Men på den anden side set, hvis der er så stor en lønforskel på det private og det offentlige, så er det jo heller ikke fair.

Nu drejer det sig jo om offentlige ansatte – og til trods for den ”danske model” – ja så er staten jo ikke bare arbejdsgivere – de er også lovgivere. Så det ender jo, som det gjorde med lærerne. Man lockouter i noget tid og så foretager man et lovindgreb.

”Ja, men vi er altså tilhængere af den danske model,” siger vores politikere – Den danske model mig i røven. Når Staten sidder med en ”lov-knap” OG i øvrigt sparer penge HVER dag en lock-out varer, så er styrkeforholdet sgu ikke HELT lige, vel?

Det er sgu som at lukke en mus og en sulten kat ned i en sort affaldssæk og hævde, at musen har en kæmpe fordel fordi der er mørkt i sækken…

Jeg vil vædde min højre testikel på, at HVIS det kommer til en lock-out, så kommer der et lovindgreb. Så spar os dog for fanden for lukkede borgerservice, skoler, daginstitutioner, aflyste operationer og ældre som henfalder i deres eget lort – og så ses vi bare til næste Folketingsvalg.