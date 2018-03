Stjerneklub med midnatsfest

Midnight er næste band til Rødovre Star Club. Foto: Presse

Koncert Rødovre Star Club er igen helt fremme i danseskoene, når byens nyeste musikfællesskab nedbryder grænserne til de svenske brødre og siger velkommen til Midnight.

Af André Bentsen

Græsset er ikke altid grønnere på den anden side, men i tilfældet med ordsmedene fra Midnight, ser det godt nok lysegrønt ud. Nu er Rødovre Star Club nemlig igen fremme i skoene, og har hevet en trubadur af den bedste 60’er musik, over sundet. Den 17. marts indvaderer svenskerne Rødovregaard.

“Og det vil ikke gå stille for sig,” lover frontfiguren fra den danseglade musikklub, Pelle Kelm.

Annonce

“Der er lagt op til fest og farver, samt svensk pølseret, når Midnight indtager scenen. Så har du aldrig oplevet et ægte svensk, rock n’ roll band så kom og se, hvad de gør bedst. Tøv ikke med at komme,” siger han og tilføjer, at billetter skal bestilles på www.roedovrestarclub.dk